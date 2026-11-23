(Adnkronos) – Dalla fine della storia con Ilary Blasi, al nuovo capitolo con Noemi Bocchi. Francesco Totti si siede sullo sgabello di ‘Belve’, tra ironia e lacrime sincere, in un’intervista fiume con Francesca Fagnani che andrà in onda domani, martedì 24 novembre, in prima serata su Rai2 alle 21.25.

L’ex Capitano della Roma ricorda i suoi anni d’oro nel mondo calcistico: “Con il senno di poi, pensa che qualcuno si sia approfittato della sua posizione quando era al top?”, domanda Fagnani. “Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti – rivela Totti – Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei”. Francesco Totti si emoziona ricordando suo padre: “Non gli ho mai detto ti voglio bene” dice con gli occhi lucidi. “Cosa le manca di più?”, domanda Fagnani. “L’abbraccio. Sono cose che non fai e poi quando vengono a mancare le persone che sono il fulcro di tutto ti senti perso e solo. Senza di lui è un’altra vita. Oggi mi dico che sono stato una testa di cazzo a non averlo fatto. Purtroppo sto facendo lo stesso con i miei figli. E so che sbaglio”.

Sulla fine del matrimonio con Blasi, Fagnani ricorda le parole di Ilary proprio a Belve: “Disse che non avreste superato un tradimento dell’uno o dell’altro. Aveva ragione?”, chiede la giornalista. “È successo. Non riesco a perdonare”, ammette Totti che risponde con grande sincerità alle domande di Fagnani anche sulla sua storia d’amore con Noemi Bocchi. La stessa sincerità con cui l’ex capitano giallorosso ripercorre la delusione negli ultimi mesi alla Roma: “Avrei preferito che la società mi rispettasse di più”, conclude.