(Adnkronos) – “Maria Rosaria Boccia mi fu presentata in un convegno di cui io ero promotore insieme all’Università Federico II di Napoli, Università di Salerno, si parlava di manifattura sostenibile (…) lei dopo avermi conosciuto, di lì a qualche mese dopo, mi parlò di un suo progetto e per questo progetto doveva costituire o acquisire una società, una S.r.l., in quel momento…. Il progetto, lei inizialmente lo definì: sartoria napoletana, una cosa del genere”. E’ quanto ha riferito in aula a Pisa un teste sentito nell’ambito del procedimento che vede la Boccia imputata per truffa con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità: secondo l’accusa, avrebbe approfittato dell’amicizia di vecchia data con un coetaneo originario della provincia di Napoli ma residente nel pisano per lavoro, per “spillargli” 30mila euro. Come “trappola”, secondo quanto ipotizza la procura, la proposta di investire i suoi risparmi in un’attività imprenditoriale promettente e redditizia: l’apertura di un locale di lusso, una terrazza bar affacciata sul golfo di Napoli, che avrebbe compreso ai piani inferiori anche altre attività. Progetto che in realtà non sarebbe mai esistito.

La vicenda, che risale al 2021, è legata a una “presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile”. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Lydia Pagnini e sfociate nel decreto di citazione diretta a giudizio per l’imprenditrice, erano partite dalla denuncia del quarantenne, ora parte civile nel processo assistito dall’avvocato Federico Cammarota. L’uomo ha sostenuto di essersi fidato della Boccia proprio per l’amicizia consolidata che li legava. A conferma della serietà del progetto, a suo dire, lei avrebbe anche fatto i nomi di altre persone note e facoltose già coinvolte nell’ambiziosa operazione. Sarebbe tutto partito di lì a breve, per questo i soldi servivano subito. Così di fronte all’insistenza di quella che considerava una persona fidata, allettato dall’idea di poter guadagnare molto di più di ciò che avrebbe investito, si era convinto a mandarle quei 30mila euro tramite bonifico istantaneo sul conto corrente a lei intestato. Salvo poi accorgersi di essere stato ingannato. Nessuno sviluppo del progetto e nessun segnale di restituzione del denaro, semmai altre proposte di investimenti. Spazientitosi di fronte alla mancata restituzione dei soldi, l’uomo si è rivolto col proprio legale al giudice civile di Pisa, ottenendo un decreto ingiuntivo che obbliga la Boccia a rendergli 30mila euro più interessi. Decreto che però non è stato adempiuto dalla diretta interessata.

“Quando mi chiese di occuparmi dell’eventuale progetto per la sartoria, nel frattempo io chiedevo dati, lei non veniva, poi tornò a studio e ci informò che il progetto, nella sua idea, si era evoluto e che quindi a quel punto non cercava più una location soltanto per fare la sartoria, cosmetica eccetera, ma voleva fare proprio una cosiddetta ‘terrazza Martini’ – ha spiegato il teste in aula davanti al giudice monocratico Paola Giovannelli – La cosa divenne ancora più complessa, dal mio punto di vista, perché lei cercava una location che fosse appunto una terrazza, una terrazza che avesse una vista adeguata per il suo progetto”.

Il teste, rispondendo alle domande del pm, nel corso dell’udienza ha spiegato che l’acquisto di una società serviva perché “perché Boccia voleva accedere a un bando in Italia”. A un certo punto però il teste ha riferito di essersi ritrovato in copia in alcune email inviate a Maria Rosaria Boccia in cui l’avvocato della parte offesa la invitava e diffidava a restituire la somma di 30 mila euro “e io mi sono sentito in dovere di informarla e le dissi ‘perdonami, ma se questa cosa non si ha da fare, restituisci il denaro’, e lei mi mise al mio posto, non erano questioni delle quali mi dovevo occupare e disse ‘me ne occupo io, sono problemi miei’. Quando ho visto il protrarsi delle email, io ho chiamato la signora Boccia e le ho chiesto spiegazioni, ho detto ‘cos’è questa faccenda?’, ‘sono fatti miei’. Ho detto ‘però se è una cosa che non vuoi più fare, va restituita la somma’” ha concluso il teste.