COMO (ITALPRESS) – La posizione del Como nella classifica di Champions non cambia il modo di Cesc Fabregas di approcciare, domani, la partita con l’Aek Atene. “Per noi i presupposti e le aspettative restano sempre le stesse: siamo un club piccolo, che sta affrontando un cammino di crescita e che soprattutto tiene a non perdere la propria identità. E’ questo quello che ci interessa”, sottolinea il mister spagnolo in conferenza stampa.

Il tecnico non sottovaluta gli avversari: “E’ una squadra aggressiva, che ha saputo dare fastidio a molte grandi, molto fisica. Non ci sono partite facili, abbiamo ancora problemi di infortuni, dobbiamo gestire la situazione con le forze a disposizione, e non è semplice”, osserva l’allenatore dei lariani.

Emozione speciale per Tasos Douvikas, ateniese di nascita e dunque emotivamente più coinvolto in questa sfida di Champions. “Amo la Grecia, affronto alcuni dei miei compagni di Nazionale, per me è un’occasione bellissima”, spiega in conferenza la punta del Como.

L’attaccante arriva a questa partita da capocannoniere della Champions: “Al mio primo anno in Europa non potrei essere più felice di così, ma ho ancora tantissimo da migliorare, e in ogni partita cerco di fare meglio. L’Aek è un avversario difficile da affrontare, ho seguito qualche loro gara ma sinceramente sono molto più concentrato sulla serie A. Il mio pensiero per ora è tutto per il Como. Se tornerà un giorno a giocare in Grecia? Forse sì, ma adesso non ci sto pensando”, conclude Douvikas.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).