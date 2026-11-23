(Adnkronos) – L’Italia chiamò. E la squadra azzurra ha tutta la voglia di rispondere ancora presente in Coppa Davis. Per un quarto trionfo consecutivo, da scolpire negli annali. “Le posizioni del ranking, nel torneo, non contano. Sono le motivazioni a essere importanti”. Parola del capitano azzurro Filippo Volandri, che ha caricato così la squadra verso le Final 8 di Bologna al via domani, martedì 24 novembre.

L’Italia se la vedrà subito contro la Corea del Sud, nei quarti di finale del torneo: “I nostri obiettivi sono gli stessi. Sappiamo di avere pressione, ma è un privilegio. I ragazzi ci sono abituati, anche se è chiaro che questa è una competizione diversa dai normali tornei”.

L’Italia andrà a caccia del poker con Cobolli, Musetti, Darderi, Vavassori e Berrettini. Matteo, uomo Davis per eccellenza, si esalta in questo torneo ed è stato protagonista nelle ultime due edizioni. Anche per questo, ha strappato un posto last minute per Bologna: “Quando sono uscite le convocazioni – ha spiegato l’azzurro – lo sapevo, dovevo farmi trovare pronto perché le cose potevano cambiare. Ho continuato ad allenarmi, ho lavorato tanto ed essere qui è sempre un onore e un piacere. Da quando sono bambino, giocare in Davis è il mio sogno più grande”.

Il numero uno della squadra sarà Flavio Cobolli, numero 7 del ranking Atp, reduce dalla sua prima partecipazione alle Atp Finals: “A Torino, è stata una settimana pazzesca. Mi è piaciuto molto giocare il mio primo Masters e ora siamo felici di essere tornati a Bologna. La Coppa Davis significa tutto, amo stare in squadra con i ragazzi e spero che si possa trascorrere una bella settimana tutti insieme”.

Chi si rivede in azzurro è Lorenzo Musetti, dopo l’assenza dello scorso anno: “Per me – ha spiegato – è sempre un onore. Ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso in Davis un po’ di anni fa e abbiamo vinto due volte. Vengo da un anno difficile e tornare a far parte della squadra significa tanto, qui bisogna pensare al bene della squadra”. Poi, la precisazione: “Nelle due vittorie di Davis non ho gioito come avrei voluto in termini individuali, perché non ho dato una grande mano con i miei risultati. Stavolta spero di avere la possibilità di riscattarmi, ma la priorità resta il bene del gruppo”. Luciano Darderi è invece riuscito a strappare la prima convocazione in azzurro: “Ci sono tanti giocatori forti, io cerco sempre di fare del mio meglio. La squadra è unita e voglio dare il massimo”. La carica non manca. Mercoledì si comincia.