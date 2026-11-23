Roma, 23 nov. (askanews) – “Sono 16 ore complessive di domande e risposte e ho risposto a tutte le possibili domande senza mai sottrarmi a nulla. Si conferma però che Giorgia Meloni e Fdi hanno organizzato un plotone di esecuzione, dove a loro la verità non interessa affatto. E’ la ragione per cui hanno escluso dal perimetro di approfondimento e di accertamento della verità la gestione regionale”. Così il presidente M5S ed ex premier Giuseppe Conte, dopo la sua audizione in commissione d’inchietsa Covid.

“Ci sono alcuni argomenti – ha attaccato Conte – che non si possono toccare, come ad esempio le truffe Covid della Santanchè, le nomine dei loro amichetti non si possono toccare e anche i 100 milioni di risorse pubbliche regalati al loro imprenditore amichetto”.

Conte attacca il presidente della commissione Marco Lisei (Fdi): “Purtroppo si conferma anche la responsabilità del presidente Lisei che anziché gestire e assicurare l’assoluta imparzialità dei lavori e condurre i lavori dando la possibilità, non solo ai suoi colleghi di maggioranza di far domande, ma anche all’audito, il sottoscritto, di poter rispondere, continua a fare il commissario aggiunto che continua a interrompere a impedire che si trattino alcuni argomenti”.