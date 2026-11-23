Roma, 23 nov. (askanews) – “Quando mi riferisco a plotone di esecuzione, mi riferisco a tutta la gran cassa che avete apparecchiato mediaticamente, a tutti i video in cui mi avete diffamato, mi avete associato a una gestione opaca all’avvocato Di Donna. Avete parlato addirittura di un ‘sistema Conte’, avete parlato di tangenti. Che cos’è questo?”. Così il presidente di M5s, Giuseppe Conte, in audizione in commissione Covid, ha risposto al capogruppo FdI a Montecitorio, Galeazzo Bignami, che gli rimproverava l’affermazione ‘plotone d’esecuzione’.