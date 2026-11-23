(Adnkronos) – Riunione di coordinamento investigativo oggi pomeriggio in Procura a Grosseto per fare il punto sulle indagini sulla

morte di Giovanni De Gennaro

, ex capo della Polizia, trovato senza vita il 21 novembre nella sua abitazione in località Querciolaie, nel Grossetano. All’incontro, si legge in una nota della Procura maremmana, hanno partecipato il procuratore della Repubblica Maria Navarro e i sostituti procuratori Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini, insieme ai rappresentanti degli organismi di polizia giudiziaria impegnati negli accertamenti: il Nucleo investigativo dei Carabinieri di Grosseto, il Ris di Roma e la Polizia scientifica della Capitale.

L’obiettivo è raccordare le attività investigative delegate e raccogliere tutti gli elementi probatori necessari a ricostruire la dinamica dei fatti. Si indaga per istigazione al suicidio, avvenuto con un colpo di pistola alla testa. Nell’abitazione è stata sequestrata una pistola Ruger 3.80, regolarmente detenuta, insieme a due

bossoli, uno rinvenuto nel giardino e l’altro all’interno della dependance dove è stato trovato il corpo. Secondo una prima ricostruzione, il colpo esploso all’esterno potrebbe essere stato utilizzato per verificare il funzionamento dell’arma.

I carabinieri hanno inoltre acquisito le registrazioni del sistema di videosorveglianza della villa, attualmente sottoposte ad analisi. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i militari del comando provinciale di Grosseto, il Ris e la Polizia scientifica, che hanno effettuato rilievi e repertato diversi elementi utili alle indagini. Sono stati acquisiti anche manoscritti di saluto rivolti ai familiari. La salma, trasferita all’ospedale Careggi di Firenze, sarà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni. L’incarico al medico legale dovrà essere conferito dalla Procura.

Si ricordi che dopo l’inchiesta avviata dalla Procura di Grosseto per l’ipotesi di istigazione al suicidio, anche la Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha aperto un fascicolo autonomo sulla morte di Gianni De Gennaro. L’indagine della Dda, al momento contro ignoti, si inserisce nel più ampio procedimento sulle stragi di mafia del 1992 e del 1993, su cui la Procura fiorentina indaga da oltre sette anni.