(Adnkronos) –

Un emendamento al decreto cortei per introdurre il reato di squadrismo eversivo di piazza, con pene dai 4 agli 8 anni. Arriva fino a 12 anni, invece, la pena per chi aggredisce le forze dell’ordine. E’ l’iniziativa firmata dal deputato Andrea Barabotti, della Lega. “Con il mio emendamento introduciamo” nel codice penale “il reato di squadrismo eversivo di piazza, con pene che vanno dai quattro agli otto anni di reclusione”, dice il parlamentare illustrando all’Adnkronos i contenuti dell’emendamento, di cui è primo firmatario, presentato dal Carroccio al dl cortei in commissione giustizia alla Camera. La Lega ha presentato in tutto 14 emendamenti al dl.

Mentre il testo attuale” del decreto cortei “introduce un reato che in qualche modo punisce chi all’interno di manifestazioni in gruppo ponga in essere degli atteggiamenti a danno di cose o persone, il mio emendamento vuole punire soprattutto le organizzazioni che stanno dietro a questa violenza di piazza. Noi in Toscana abbiamo dei centri sociali che da decenni occupano abusivamente dei luoghi e questi centri sociali sistematicamente organizzano la penetrazione all’interno delle manifestazioni e la violenza all’interno delle manifestazioni. Quindi siccome questi soggetti sono spesso anche conosciuti, questo genere di organizzazione, di associazione, diventa squadrismo eversivo di piazza e noi lo andiamo a sanzionare”.

“Oggi l’aggressione a un pubblico ufficiale fa parte di un reato che viene aggravato dal fatto che sia posto in essere nei confronti di un pubblico ufficiale. Con l’emendamento si costruisce con un reato ‘ad hoc’ perché chi aggredisce un uomo in divisa sta aggredendo lo Stato e creiamo un automatismo per cui chi aggredisce un uomo in divisa va diretto in carcere in custodia cautelare, lasciando spazi ridotti ai giudici per scarcerare chi aggredisce un carabiniere, un poliziotto o chicchessia”, prosegue il deputato.

Barabotti spiega che l’emendamento prevede con “l’aggressione alle forze dell’ordine dai quattro a otto anni di pena con prognosi sopra i dieci giorni e sotto i venti giorni, e fino a dodici anni di pena per prognosi che superano i venti giorni”, afferma. Con la proposta “sulle aggressioni alle forze dell’ordine” l’obiettivo è “rendere merito e giustizia a tutti quegli agenti che vengono aggrediti e il giorno dopo trovano gli aggressori bellamente in giro a farsi gli affari propri di nuovo. Quindi togliamo un po’ di discrezionalità ai giudici e introduciamo questo reato”.

Con un altro emendamento al dl cortei si prevede un “progetto pilota da promuovere in alcune città italiane per portare avanti la sorveglianza tramite droni guidati dall’intelligenza artificiale. Una sorta di progetto che si chiama nei miei intenti ‘Mille occhi sulla città’, che prevede una sorveglianza automatizzata delle città con l’utilizzo di droni. Vogliamo rendere quanto più capillare possibile il controllo del territorio avvalendoci di tutte le nuove tecnologie. Quindi per controllare le piazze, per controllare le periferie, per controllare le strade buie, per controllare anche le manifestazioni di piazza con l’utilizzo di questi mezzi. Noi prevediamo pattugliamenti attraverso i droni guidati dall’intelligenza artificiale a supporto del lavoro delle nostre forze dell’ordine”, sottolinea.

La finalità degli emendamenti della Lega è che “il dissenso” nelle piazze “nei confronti del governo o di chicchessia va bene, ma deve essere pacifico e ordinato. Dopodiché, siccome tante manifestazioni che partono con i migliori presupposti vengono inquinate da frange estreme, organizzate spesso dai soliti soggetti, l’emendamento sullo squadrismo eversivo vuole in qualche modo punire alla fonte tutte quelle iniziative associative che producono questi effetti”.