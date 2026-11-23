(Adnkronos) – Il peso politico di Alessandro Di Battista “dipende dal brand con cui si presenterà alle elezioni, se dovesse farlo”, parola di Alessandra

Ghisleri. Interpellata dall’Adnkronos, la direttrice di Euromedia research e Only numbers spiega che ci sono diversi scenari all’orizzonte. Se l’ex deputato “dovesse presentarsi con la sua Associazione

Schierarsi, il suo potenziale si aggirerebbe intorno a un buon 3%, se invece dovesse ‘prendere’ il nome e il simbolo del Movimento 5 stelle le incognite sarebbero di più, così come sarebbero altre se si presentasse con un nome e un simbolo diverso dai primi due, ma con l’appoggio” non solo formale “di Beppe

Grillo”.

Nel campo delle ipotesi, per la sondaggista, l’eventuale discesa in campo di Di Battista potrebbe non rappresentare un problema per il campo progressista, perché “potrebbe essere richiamo per le aree di popolazione che ora si rifugiano nell’astensionismo e che potrebbero vedere in lui un continuum con il ‘vecchio’ Movimento 5 stelle e le sue storiche battaglie”. Dunque, azzarda Ghisleri, “potrebbe non togliere nulla al centrosinistra, perché andrebbe a pescare voti tra gli astenuti, ma potrebbe anche raccogliere tra i nostalgici che ora votano Pd, M5s e Avs”. Al momento, il potenziale è “incalcolabile” e servono molti elementi in più per fare un’analisi.