Roma, 23 nov. (askanews) – Non fidarsi è meglio. Seppure i contorni dell’intesa tra Fdi e Fi sui libri digitali sono tracciati, il partito di Giorgia Meloni ha deciso comunque di mettere in campo ogni escamotage per evitare il voto in commissione Cultura della Camera sui tre emendamenti presentati da Fi per sopprimere o modificare l’obbligo per le case editrici di mettere a disposizione, a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla versione cartacea, una versione in formato elettronico dei libri scolastici e universitari.

Nelle uniche tre ore dedicate dalla Commissione guidata da Federico Mollicone (Fdi) all’esame del provvedimento è andato in scena “un auto-ostruzionismo” da parte dei componenti del principale partito di maggioranza che, per prendere tempo, sono intervenuti a raffica e hanno anche presentato – per poi ritirarli uno a uno – circa 60 emendamenti al testo: un inedito per il partito della premier su un provvedimento che è destinato ad essere approvato in seconda lettura senza modifiche non essendoci i tempi per un ritorno al Senato. La scadenza è il 29 novembre. Non solo. Altra mossa in chiave anti-Fi, secondo le opposizioni, sarebbe stata anche la decisione di aumentare “con un blitz” di tre deputati il numero dei componenti in commissione per “sterilizzare il voto di Forza Italia e neutralizzare il dissenso” che altrimenti avrebbe creato problemi di numeri alla maggioranza essendo la composizione di parità.

A nulla è valsa la contromossa delle opposizioni di ritirare tutti i propri emendamenti per accelerare l’esame. C’è stato solo il tempo di bocciare un emendamento (una proposta ritirata da Fdi e fatta propria da M5s), poi è intervenuta la tagliola e si è passati al voto sul mandato al relatore cui le opposizioni (tutte tranne Azione) non hanno partecipato per protesta. In entrambi i casi la maggioranza è stata compatta, nessun distinguo da Fi.

“Una pagina grottesca”, “un teatrino imbarazzante”, secondo Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera. La maggioranza “ha paralizzato per ore i lavori, cercando di impedire che si arrivasse al voto e strumentalizzando cinicamente, per mere ragioni di tattica parlamentare, persino un emendamento che riguarda le persone con disabilità. Un comportamento inaccettabile, sul quale è grave la responsabilità del presidente Mollicone”.

Per il deputato capogruppo della commissione Cultura di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese non c’è “nessuna frizione nella maggioranza, ma una scelta improntata alla massima responsabilità per garantire i tempi di approvazione del decreto, salvaguardando l’impianto e la scadenza del provvedimento. Non c’è nessun caso politico, come auspica l’opposizione, che farebbe bene a guardare in casa propria. Ci dispiace per loro, ma le ricostruzioni delle opposizioni su presunti ostruzionismi o spaccature sono totalmente infondate”.

Il portavoce di Fi Raffaele Nevi minimizza: “Sono cose normali, in quattro anni non ci siamo mai divisi su nulla, vedrete che alla fine ci sarà un accordo”. Quanto alle mosse di Fdi per evitare il voto in Commissione, dice: “Ognuno fa il suo gioco chiaramente, però c’è un buon dialogo tra noi. Il centrosinistra rimarrà ancora una volta a bocca asciutta”.

Domani il governo blinderà il decreto ponendo la questione di fiducia, dopodiché l’aula di Montecitorio dovrebbe approvare, col parere positivo del governo, un ordine del giorno al provvedimento che impegna il governo a rinviare all’anno scolastico 2028/2029 l’applicazione della norma invisa al partito guidato da Antonio Tajani. Il rinvio dovrebbe essere inserito nel tradizionale decreto milleproroghe di fine anno.