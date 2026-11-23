(Adnkronos) – “C’è da fare Ets è nata 3 anni e mezzo fa e, in collaborazione con l’ospedale Niguarda, abbiamo cercato di mettere a terra un progetto di presa in carico ambulatoriale ad alta intensità per ragazzi con sofferenza psicologica e neuropsichiatrica. I primi risultati con il Niguarda sono stati molto incoraggianti. Il progetto era stato impostato perché fosse facilmente esportabile anche altrove, quindi modulabile, rendicontato e misurabile nella sua efficacia. Nel 2025 abbiamo avviato un primo progetto qui a Roma con il Bambino Gesù”. Così Silvia Rocchi, co-fondatrice, Dg e vicepresidente di C’è da Fare Ets, oggi all’incontro con la stampa dedicato alla seconda edizione di Cdf SafeTeen, il progetto per la salute mentale degli adolescenti promosso dall’associazione in collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù e UniCredit a Roma.

“Circa una settimana fa, a Milano – ricorda Rocchi – abbiamo presentato i dati delle prime annualità del progetto, che si è già rinnovato per 3 anni. Siamo in fase di rinnovo, ma ci sono altre strutture in Italia che stanno collaborando sullo stesso progetto e quindi abbiamo deciso, proprio con il grande aiuto e il coordinamento del Niguarda e del Bambino Gesù, di avviare anche uno studio multicentrico per mettere a sistema i dati e le informazioni che emergevano dall’applicazione del progetto”.

Ad approfondire e illustrare i risultati dello studio multicentrico è stata Maria Pontillo, psicoterapeuta presso l’Unità complessa di Neuropsichiatria dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. “Lo studio multicentrico – spiega – ha confermato l’efficacia del nostro modello terapeutico- Cdf SafeTeen riesce nel suo intento di diminuire la sofferenza psicologica di adolescenti che soffrono di depressione, autolesionismo e suicidarietà. Abbiamo esaminato i dati di 30 ragazzi che sono stati sottoposti al nostro intervento, che sono stati accolti presso il Niguarda, centro promotore, e presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Alla fine del primo anno di intervento si è osservata una riduzione delle manifestazioni psicopatologiche acute: riduzione dei comportamenti aggressivi, del cutting, della tendenza ad attaccare il proprio corpo, ma anche del numero di accessi in Pronto soccorso e nessun nuovo tentativo di suicidio. I risultati, quindi, parlano chiaro: SafeTeen funziona. Ci siamo chiesti anche se sia praticabile come modello terapeutico, in quanto modello ad alta intensità che richiede notevoli risorse, e quanto sia praticabile all’interno dei centri coinvolti. La conclusione è che abbiamo avuto un livello di partecipazione al trattamento pari al 96%, quindi quasi tutti i ragazzi hanno completato interamente il protocollo previsto”.