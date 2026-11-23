ROMA (ITALPRESS) – Nell’anno in cui celebra il suo 50° anniversario, il Museo Storico Alfa Romeo di Arese conquista il prestigioso titolo di “Museo dell’Anno” ai Best in Classic 2026, i riconoscimenti assegnati da Ruoteclassiche alle eccellenze del mondo heritage dell’automotive. Un premio che rende omaggio a uno dei luoghi più rappresentativi della storia del marchio, custode di un patrimonio straordinario che racconta oltre un secolo di innovazione, design, tecnologia e successi sportivi. Inaugurato nel 1976, il Museo Alfa Romeo rappresenta oggi un punto di riferimento internazionale per gli appassionati del marchio e per tutti coloro che riconoscono nell’automobile un’espressione autentica della cultura e dell’eccellenza italiana. Il riconoscimento è stato conferito durante la cerimonia di premiazione dei Best in Classic 2026, svoltasi nell’ambito di Milano AutoClassica. A ritirare il premio è stato Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Storico Alfa Romeo.

“Questo premio assume un significato davvero speciale perchè arriva nell’anno in cui il nostro Museo celebra cinquant’anni di storia. E’ un riconoscimento che rende omaggio non soltanto allo straordinario patrimonio automobilistico di Alfa Romeo, ma anche all’impegno quotidiano nel custodirlo, valorizzarlo e condividerlo con un pubblico sempre più ampio. Il Museo di Arese non è semplicemente un luogo dedicato alla memoria: è uno spazio vivo, in cui la storia del Biscione continua a emozionare, ispirare e creare un legame autentico tra generazioni di appassionati. Un patrimonio che rappresenta le nostre radici e, al tempo stesso, una fonte inesauribile di ispirazione per il futuro”, ha dichiarato Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Storico Alfa Romeo.

A rendere ancora più prestigiosa questa edizione dei Best in Classic sono altri due riconoscimenti che vedono protagoniste altrettante icone Alfa Romeo, a conferma del fascino senza tempo delle vetture del Biscione. L’Alfa Romeo Spider del 1967 si è aggiudicata il titolo di “Auto Classica dell’Anno”, uno dei riconoscimenti più rappresentativi della manifestazione, assegnato attraverso le preferenze espresse dagli appassionati sul canale Instagram di Ruoteclassiche. Un premio che celebra una delle vetture più amate della storia Alfa Romeo, autentica espressione dello stile italiano e del piacere di guida.

L’Alfa Romeo Giulia TZ del 1964 è stata invece premiata nella categoria “Restauro dell’Anno”, un riconoscimento che valorizza l’eccellenza degli interventi di recupero e conservazione del patrimonio automobilistico storico. Giunti alla sesta edizione, i Best in Classic sono promossi da Ruoteclassiche, testata di Editoriale Domus, in collaborazione con ACI Storico. I riconoscimenti celebrano ogni anno le vetture, i protagonisti e le realtà che si sono maggiormente distinti nella valorizzazione della cultura automobilistica, contribuendo alla crescita e alla diffusione del patrimonio storico del settore. I tre riconoscimenti conquistati ai Best in Classic 2026 testimoniano ancora una volta il valore dell’eredità Alfa Romeo, un patrimonio fatto di automobili leggendarie, innovazione e passione, che continua ad attraversare le generazioni mantenendo intatta la propria capacità di emozionare.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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