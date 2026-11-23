Roma, 23 nov. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presenzierà anche quest’anno alla cerimonia inaugurale dell’Assemblea Annuale ANCI. Il Capo dello Stato sarà infatti presente all’apertura della 43ª Assemblea Annuale, in programma a Verona nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre 2026.

Una presenza che si rinnova e che, nell’anno dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, assume per i Sindaci e gli amministratori locali un significato particolare.

“Accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella anche quest’anno all’apertura dell’Assemblea Annuale ANCI è per tutti noi un immenso onore e motivo di profondo orgoglio. In una ricorrenza così significativa come l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la Sua costante vicinanza alla comunità dei Sindaci rappresenta una guida salda e un riconoscimento fondamentale per chi, ogni giorno, lavora in prima linea nei Comuni italiani al servizio dei cittadini. Grazie Presidente, a nome di tutte le Amministratrici e gli Amministratori d’Italia”, afferma il presidente ANCI, Gaetano Manfredi.

La partecipazione del Presidente Mattarella conferma ancora una volta il rapporto di attenzione e vicinanza del Quirinale nei confronti del sistema dei Comuni e di chi quotidianamente amministra i territori.

L’apertura dell’Assemblea rappresenterà così non soltanto l’avvio dei tre giorni di lavori dell’ANCI, ma anche un momento di forte valore istituzionale, nel quale il ruolo dei Sindaci e delle amministrazioni locali si intreccia con le celebrazioni per gli ottant’anni della Repubblica.