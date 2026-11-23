BARI (ITALPRESS) – Quasi otto famiglie pugliesi su dieci preferiscono pagare bollette dall’importo prevedibile, anche a costo di rinunciare a eventuali ribassi dei prezzi dell’energia. È quanto emerge dalla sesta edizione dell’Osservatorio Edison-Censis, presentata questa mattina a Bari, che fotografa le abitudini e le preoccupazioni di famiglie e microimprese della regione. Secondo lo studio, il 79,9% dei consumatori privilegia la stabilità della spesa energetica, una percentuale in crescita rispetto al 2024, quando il 68,3% dichiarava di apprezzare le offerte a prezzo fisso. L’indagine evidenzia anche una crescente attenzione al risparmio energetico: il 94,3% delle famiglie pugliesi ha già modificato le proprie abitudini per ridurre i consumi, contro una media nazionale del 92,1%, mentre il 78% si dice pronto a cambiare ulteriormente il proprio stile di vita in un’ottica di sostenibilità. Quasi la metà degli intervistati (48,5%) ha valutato l’installazione di un impianto fotovoltaico e il 64,7% sarebbe disposto ad adottare almeno due tecnologie per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione.

La preoccupazione per i costi riguarda anche le microimprese pugliesi. Il 75,8% teme nuovi rincari legati alle tensioni geopolitiche internazionali, mentre il 35,2% ritiene che la spesa energetica stia già penalizzando la competitività della propria attività. A frenare gli investimenti per ridurre i consumi, però, non sono soltanto le risorse economiche: il 56,4% delle microimprese indica nelle difficoltà tecniche e operative il principale ostacolo agli interventi di efficientamento. Anche per questo tre imprese su quattro preferiscono contratti a prezzo fisso della durata di 12 o 24 mesi. Dallo studio emerge infine una particolarità della Puglia rispetto al resto d’Italia: il ricorso ai social per informarsi sui temi energetici. Il 65,4% dei cittadini li utilizza per cercare consigli su come risparmiare e il 56,3% per confrontare offerte e fornitori. Resta invece ancora limitata la conoscenza delle Comunità Energetiche Rinnovabili, note al 38,5% dei pugliesi contro il 50,7% della media nazionale. Tra chi le conosce, tuttavia, il 70,5% si dice interessato a valutare la possibilità di aderirvi.

“Come dimostra l’indagine”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Edison Energia Massimo Quaglini, “c’è una ricerca di stabilità. La stabilità dei prezzi può essere offerta attraverso prezzi fissi, con orizzonti diversi a seconda delle esigenze del consumatore, oppure passando da un concetto di costo a un concetto di investimento. La stabilità si ritrova anche attraverso un investimento nell’autoproduzione, abbattendo i consumi grazie all’autoconsumo e utilizzando strumenti come l’efficientamento energetico e gli impianti fotovoltaici”. “La prima cosa fondamentale – ha spiegato Sara Lena, ricercatrice dell’Area Consumi, Mercati e Welfare del Censis – è la stabilità. Ci troviamo in un contesto di alta incertezza e vediamo come sia le famiglie sia le imprese dichiarino di apprezzare, in questa fase, le offerte a prezzo fisso fino a 24 mesi. In particolare, le famiglie, ma anche una quota significativa di microimprese, apprezzano le offerte fino a cinque anni con energia prodotta da fonti rinnovabili. In questa ricerca di stabilità e protezione viene chiamato direttamente in causa il ruolo del fornitore: famiglie e imprese desiderano essere accompagnate, soprattutto nell’ottimizzazione dei consumi e nell’affrontare le difficoltà legate a investimenti di più lungo periodo, come quelli per l’efficientamento energetico”.

– foto xa2/Italpress –

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