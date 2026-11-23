CATANZARO (ITALPRESS) – Comunità più sicure, territori più forti, boschi che tornano a essere una risorsa. Su questi temi una delegazione della Regione Calabria – Uoa Politiche della montagna, foreste, forestazione e difesa del Suolo, con la partecipazione di rappresentanti della Direzione regionale Calabria dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, dell’Università della Calabria (laboratorio Lms del Dipartimento di Fisica) e della Fondazione Cima, si è confrontata in Catalogna con il Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (Ctfc) e, per la Generalitat de Catalunya, con il Cos d’Agents Rurals, la Protecció Civil e i Bombers.

Calabria e Catalogna sono due regioni mediterranee esposte agli stessi effetti del cambiamento climatico, e nell’incontro hanno messo a confronto i rispettivi modelli.

La Calabria ha illustrato il proprio sistema regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi. La Catalogna ha presentato i suoi strumenti di pianificazione e di autoprotezione delle comunità. Lo scambio ha toccato tre temi: come proteggere chi vive a ridosso del bosco, come scegliere dove intervenire per primi e come fare della prevenzione un investimento per il territorio, non soltanto un costo.

“Il clima che cambia ci impone di cambiare prospettiva – dichiara Raffaele Mangiardi, coordinatore del Piano regionale AIB -. Spegnere gli incendi non basta più: dobbiamo rendere le comunità capaci di convivere con il rischio e il bosco capace di generare valore. È stato un confronto alla pari: abbiamo portato la nostra esperienza e ne abbiamo raccolta altrettanta”.

Le relazioni sviluppate nel corso degli incontri con i partner spagnoli hanno generato ulteriori occasioni di confronto e nuovi canali di cooperazione, ponendo le basi per future collaborazioni e per lo sviluppo di iniziative condivise nel settore della tutela e del monitoraggio del territorio.

– Foto Regione Calabria –

(ITALPRESS).