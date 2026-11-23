(Adnkronos) – Piccolo incidente per il sindaco di New York Zohran

Mamdani che si è presentato in conferenza stampa con tanto di stampelle e tutore. E’ stato lo stesso primo cittadino della Grande Mela a spiegare cosa è successo: si è rotto il tendine

d’Achille giocando una partita di calcio contro i giornalisti.

“Ho segnato un gol appena sono sceso in campo e ho dimenticato di avere 35 anni”, ha detto Mamdani, ripreso dalle telecamere, “subito dopo mi sono rotto il tendine d’Achille”, ha aggiunto. La partita era un’amichevole tra i funzionari dell’amministrazione di New York e alcuni giornalisti. “Abbiamo vinto 10 a 5”, ha precisato Mamdani sorridendo, nonostante l’incidente verificatosi durante il secondo tempo, annunciando anche che dovrà tenere il tutore tra le sei e le otto settimane e che potrà tornare a giocare a calcio non prima di nove mesi.

Mamdani ha scherzato attribuendo l’infortunio anche alla mancata preparazione atletica: “Non ho fatto stretching”, ha detto.