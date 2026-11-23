Milano, 23 nov. (askanews) – Ripensare le infrastrutture per progettare i prossimi cinquant’anni senza limitarsi a rincorrere le emergenze del territorio, puntando su intelligenza artificiale, algoritmi predittivi e sicurezza. È la sfida della nuova ingegneria al centro dell’intervento di Marco Lombardi, amministratore delegato di Proger, a margine della XXX edizione di ‘Italia Direzione Nord’, la rassegna promossa dalla Fondazione Stelline alla Triennale di Milano. Un cambio di passo reso urgente da fenomeni climatici ormai ricorrenti, che chiede di guardare a grandi opere strategiche come il Ponte sullo Stretto di Messina quale simbolo di innovazione e futuro.”Oggi, purtroppo, le infrastrutture non sono più in equilibrio con le azioni che le sollecitano. Lo vediamo tutti i giorni con fenomeni che chiamiamo estremi, ma che estremi non sono perché si verificano ogni 3-4 anni, anziché ogni centinaia di anni. Evidentemente qualcosa è cambiato: siamo in un nuovo mondo. E la soluzione è fare una nuova ingegneria, cambiare il modo di progettarla: iniziare dal monitoraggio, monitorare per predire, predire per prevenire. Dobbiamo quindi utilizzare l’intelligenza artificiale, perché oggi possiamo processare miliardi di dati con algoritmi predittivi e cambiare così il nostro modo di pensare l’ingegneria” ha dichiarato Marco Lombardi, Amministratore Delegato Proger S.p.a.Accanto alla tenuta delle reti e delle opere pubbliche, l’altro pilastro per la competitività e la tutela ambientale del Paese è il raggiungimento dell’indipendenza energetica. Di fronte a uno scenario geopolitico instabile e a un fabbisogno destinato a crescere, la strada indicata passa per un approccio realistico di adattamento e per una riduzione graduale dei combustibili fossili attraverso un mix tecnologico integrato.”Non siamo energeticamente indipendenti, lo vediamo tutti i giorni: basta che scoppi una guerra dall’altra parte del mondo e noi ne soffriamo. Credo che bisogna essere concreti: va bene continuare con la mitigazione, ma da sola non basta, ha fallito. Bisogna adattarsi. E l’adattamento non significa arrendersi, ma entrare in sintonia con il nuovo mondo, anche sul fronte dell’energia: non possiamo quindi pensare di poter fare a meno dei combustibili fossili da un momento all’altro” ha aggiunto Lombardi.Un percorso che unisce idroelettrico, solare, eolico e nucleare per garantire sicurezza, sostenibilità e autonomia al sistema Italia.