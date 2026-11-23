Roma, 23 nov. (askanews) – In teoria l’intesa tra Fdi e Fi sui libri digitali è ancora in piedi: approvata la fiducia al governo sul decreto scuola, l’aula di Montecitorio dovrebbe approvare, col parere positivo del governo, un ordine del giorno al provvedimento che rinvia all’anno scolastico 2028/2029 l’applicazione delle norme su cui il partito guidato da Antonio Tajani ha votato contro al Senato. L’ordine del giorno dovrebbe ricalcare un emendamento Fdi in Commissione firmato da Amorese e Rampelli.

Nonostante ciò, Fdi ha deciso di prendere tutte le precauzioni possibili per evitare sorprese come quella avvenuta in commissione Bilancio a Palazzo Madama la scorsa settimana quando la maggioranza è andata sotto sul parere al provvedimento.

Innanzitutto presentando circa 60 emendamenti al decreto scuola in commissione Cultura alla Camera: un inedito per il partito della premier su un provvedimento che è destinato ad essere approvato in seconda lettura senza modifiche non essendoci i tempi per un ritorno al Senato. Il provvedimento scade il 29 novembre.

Per le opposizioni si tratta quindi di un escamotage per prendere tempo in commissione e non arrivare a discutere gli emendamenti presentati da Fi per sopprimere o modificare la norma inserita a Palazzo Madama da Fdi sugli ebook. La maggior parte delle proposte di modifica, una cinquantina, precedono il ‘famigerato’ 4-ter su cui la maggioranza si è divisa in Senato.

La commissione guidata da Federico Mollicone (Fdi) è convocata dalle 15 alle 18, tre ore che, a fronte della quantità di emendamenti, non basteranno ad arrivare né al voto sui tre presentati forzisti, né al voto sul mandato alla relatrice Giovanna Miele (Lega). Domani il provvedimento è atteso in aula alle 11,30. Il governo porrà la questione di fiducia visti i tempi e le fibrillazioni.

Una mossa in chiave anti-Fi, secondo le opposizioni, sarebbe anche la decisione di aumentare di tre deputati il numero dei componenti in commissione per “sterilizzare il voto di Forza Italia e a neutralizzare il dissenso” che altrimenti avrebbe creato problemi di numeri alla maggioranza essendo la composizione di parità. “Bisognava già farlo prima perché in base al numero di componenti che ci sono in Aula nei gruppi andava fatto l’adeguamento anche in Commissione con la componente Sud chiama Nord, con Patriarca che è passata nel Misto e a noi spettava un componente in più, ed è arrivato”, spiega Grazia Di Maggio (Fdi). Quindi le opposizioni “strumentalizzano”.

La seduta della commissione si è aperta con l’intervento del capogruppo Fdi Alessandro Amorese sul complesso degli emendamenti, seguito da Di Maggio. Le opposizioni, a quanto si apprende, non intendono prendere la parola proprio per far emergere “l’auto-ostruzionismo” di una parte della maggioranza.