Milano, 23 nov. (askanews) – Everli, marketplace italiano multi-insegna per la spesa online, debutta oggi al Nasdaq, dopo il completamento della fusione con la Spac americana Melar Acquisition, perfezionata il 20 novembre. Stando alla nota diffusa dalla società, l’ambizione è diventare la principale piattaforma tecnologica per la spesa in Italia e portare il proprio modello in nuovi mercati in Europa e negli Stati Uniti.

In sostanza i clienti di Everli, attraverso la app, sfogliano l’assortimento dei supermercati e dei negozi specializzati vicino a casa, anche di più insegne nella stessa sessione, scelgono la fascia oraria di consegna e un personal shopper sceglie i prodotti in negozio e li porta a casa. Nata nel 2014, Everli non ha magazzini, scorte né dark store, ma si appoggia ai punti vendita delle catene partner, a cui offre un canale e-commerce già pronto. Secondo la società, si avvale di oltre mille shopper indipendenti attivi ogni settimana e ha servito milioni di famiglie.

“La spesa alimentare è l’acquisto più importante e più frequente di ogni famiglia, e in Italia avviene ancora

in larghissima parte offline. È questa la nostra opportunità – ha dichiarato Salvatore Palella, presidente e amministratore delegato di Everli – Entriamo nella corsa all’intelligenza artificiale nel campo che conosciamo meglio: la spesa settimanale. Lo shopping agentico, un assistente che conosce la tua famiglia, compone il carrello nei negozi di cui ti fidi e riordina i prodotti prima che finiscano, sta arrivando

nella spesa alimentare, e un marketplace multi-insegna come Everli è costruito proprio per questo. In Italia

l’online ha ampi margini di crescita e intendiamo guidare questa crescita. Prevediamo di portare il nostro

modello in altri mercati europei e negli Stati Uniti”.

L’operazione, approvata dagli azionisti di Melar il 22 ottobre, valuta Everli 180 milioni di dollari (pre-money), a 10 dollari per azione. Palella Holdings, azionista di maggioranza, ha accettato un lock-up di sei mesi. Contestualmente al closing Everli ha firmato con il fondo Yorkville una linea di capitale fino a 200 milioni di dollari su 36 mesi. Con il closing Melar ha spostato la sede legale dalle Isole Cayman al Nevada e ha cambiato nome in Everli Global Holdings.