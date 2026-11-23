Milano, 23 nov. (askanews) – E’ già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di FreshMula Liberi o Schiavi? (Numero Uno/Sony Music Italy). Il brano è disponibile da ora in pre-save (link).

Scritto da FreshMula insieme a Riccardo Zanotti e Leonardo de Castilho, composto e prodotto con Zef, Giacomo Biondi, Odemosci e Leonardo de Castilho, “Liberi o Schiavi” è un brano intenso e spirituale, in cui FreshMula si interroga sul confine sottile tra libertà e prigionia, tra paradiso e inferno. Il brano è una riflessione sulle contraddizioni del presente, che FreshMula trasforma in un riparo, una preghiera per una generazione che, senza eroi, cerca un posto nel mondo.

“Liberi o Schiavi” segue i singoli Fuori di testa, uscito il 2 novembre, e Sotto controllo, pubblicato lo scorso 22 maggio, entrambi accompagnati da videoclip di cui FreshMula firma anche regia e direzione creativa. Fuori di testa è un brano dal sound fresco, dove sfumature jazz e un groove leggero accompagnano il flow disinvolto di FreshMula, e racconta il bisogno di staccarsi da un mondo pieno di problemi. Sotto controllo è invece un brano pensato da FreshMula come un atto di risveglio collettivo, con un messaggio diretto alla sua generazione che parte da una lettura lucida del mondo contemporaneo: non cerca facili denunce, ma sceglie la strada della trasparenza, restituendo con rime dal sapore surreale lo spettro di una guerra spirituale in corso.

Con un sound che fonde rap, soul e gospel, e un’estetica che omaggia antenati, attivisti e personaggi che hanno scritto la storia, FreshMula – nome d’arte dell’ italo-senegalese Omar Gueye – ha un’identità unica che affonda le radici nella black culture in una dimensione nuova e contemporanea. Eleganza, spiritualità e consapevolezza culturale convivono in un linguaggio musicale personale e riconoscibile che porta con sé un messaggio di libertà, integrazione e crescita. Durante il suo percorso musicale ha già collaborato con diversi artisti, tra cui: Tony Boy, 18k, Nitro, Dani Faiv e II Ghost. Dopo l’EP d’esordio KID (2022), nel 2025 ha pubblicato Diario di Bordo, confermando una visione artistica sempre più matura e definita. FreshMula costruisce immaginari, dirige visual e scolpisce identità sonore che partono dalla nicchia e arrivano dritto al globale.