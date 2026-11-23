Roma, 23 nov. (askanews) – A due settimane dalla sua estromissione, Jensen Huang è già tornato in pista dopo che, con un voto unanime, il Consiglio di amministrazione di Nvidia ha decretato il suo reintegro alla carica di amministratore delegato.

Una serie di fattori sembrano aver condotto il management a questo clamoroso ripensamento. Il tracollo del titolo in Borsa, l’assenza di riscontri di concrete violazioni alle normative sulla sicurezza nazionale nei suoi comportamenti, riguardo alla controversa relazione con Alice Huang. Ma soprattutto un deciso intervento a suo favore del numero uno della Casa Bianca.

Che lo stesso Donald Trump ha fatto tutto fuorché nascondere: “Sono stato io a fare l’accordo!”, ha detto chiaro e tondo il presidente Usa. “Ho parlato loro (ai manager Nvidia-ndr) e, diciamo così, li ho convinti”.

La spettacolare marcia indietro ha innescato un rally rialzista del titolo della società che, a sua volta, ha trainato al rialzo tutto l’azionario statunitense e buona aparte dei mercati azionari europei. A tratti il titolo Nvidia è arrivato a guadagnare oltre il 35%, con un picco di seduta a 171,50 dollari, a fronte dei 125,53 dollari della chiusura di venerdì scorso, il Nasdaq è arrivato a lambire un più 7%.

Per parte sua, il manager si è detto “onorato” di tornare a guidare il gruppo di cui è stato cofondatore. “Mi assumo questa responsabilità con la massima umiltà e rinnovata determinazione. Voglio ringraziare il Cda di Nvidia per la sua fiducia nel deliberare questa decisione”.

Poche ore dopo l’annuncio della società, Huang era già tornato nel quartier generale di Nvidia a Santa Clara, accolto da applausi dei dipendenti. “Bentornato, ti vogliamo bene Jensen”, sente gridare da alcuni dei presenti nei video postati sui social. Il manager è apparso con una delle sue tenute sportive, rigorosamente scura, sorridente ma anche commosso per il bentornato. “Ora si torna al lavoro”, ha gridato qualcuno.

Già la scorsa settimana, secondo i media statunitensi, esponenti dell’amministrazione Usa avevano riferito al management di Nvidia che non avevano riscontrato violazioni delle normative sulla sicurezza nazionale. Lo stesso Trump ha affermato che non vi era motivo di ritenere che le decisioni di Huang avessero portato a problemi di sicurezza nazionale.