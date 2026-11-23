ROMA (ITALPRESS) – Pirelli porta negli Stati Uniti il Cyber Tyre, la tecnologia che trasforma il pneumatico in un sistema intelligente capace di raccogliere dati e comunicare in tempo reale con l’elettronica del veicolo. Il Presidente Esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, insieme al CEO Andrea Casaluci, al Chief Technology Officer Piero Misani e al CEO per il Nord America Claudio Zanardo, ha presentato sul circuito del Las Vegas Motor Speedway le potenzialità della tecnologia attraverso un evento dimostrativo dedicato ad alcune delle sue applicazioni più avanzate, dalla frenata ABS al controllo di trazione. Alla presentazione sono intervenuti anche l’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, e la Console Generale d’Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini.

L’evento, che si è tenuto in occasione del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, di cui Pirelli è Global Tyre Partner esclusivo dal 2011, segue l’annuncio dello scorso settembre relativo al piano pluriennale di investimenti negli Stati Uniti per circa 1,2 miliardi di dollari, destinato all’ampliamento dello stabilimento di Rome, in Georgia, dove saranno prodotti anche pneumatici dotati della tecnologia Cyber Tyre.

Lo sviluppo del Cyber Tyre negli Stati Uniti rientra nel programma, al via dal 2027, che porterà progressivamente la capacità produttiva del sito di Rome fino a circa 6 milioni di pneumatici car all’anno nel 2033 e prevedendo la creazione di circa 1.000 nuovi posti di lavoro. L’ampliamento, che prevede sia l’evoluzione della produzione robotizzata MIRS sia un nuovo impianto tradizionale totalmente automatizzato per pneumatici premium, rafforzerà il ruolo di Rome come hub tecnologico per gli Stati Uniti, primo mercato High Value al mondo, sostenendo la strategia local-for-local di Pirelli.

Durante la dimostrazione in pista della tecnologia, Pirelli ha mostrato come le informazioni provenienti direttamente dal pneumatico, elaborate da propri specifici algoritmi e trasformate in funzionalità, possano essere utilizzate dall’elettronica della vettura per rendere più efficaci i sistemi di controllo. Per esempio, per ottimizzare il traction control, Cyber Tyre comunica alla centralina l’identificazione del pneumatico, consentendo al sistema di adattare il controllo di trazione alle caratteristiche della specifica gomma montata. Nella frenata ABS, inoltre, la tecnologia fornisce dati sul punto di massima aderenza del pneumatico permettendo di ridurre gli spazi di frenata.

L’integrazione con l’elettronica del veicolo è sviluppata anche grazie alla collaborazione tra Pirelli e Bosch: le informazioni provenienti dal pneumatico possono infatti dialogare direttamente con sistemi quali ABS, ESP e controllo di trazione, contribuendo a renderne il funzionamento più preciso ed efficace in tempo reale. Protagonista dell’evento è stata anche la Pagani Utopia Roadster, la prima vettura al mondo a integrare Pirelli Cyber Tyre come primo equipaggiamento di serie in grado di dialogare direttamente con l’elettronica del veicolo, abilitando lo scambio di dati in tempo reale e nuove funzionalità avanzate a supporto della sicurezza e delle prestazioni. Sull’Utopia Roadster ciascun pneumatico è dotato della tecnologia Cyber Tyre, con un sensore che invia le informazioni ai sistemi di bordo: l’integrazione software consente alla vettura di utilizzare calibrazioni specifiche in funzione del pneumatico montato e di intervenire anche sulla gestione della coppia in base alla tipologia e alla temperatura della gomma. I sistemi di controllo possono così adattare le proprie logiche al pneumatico effettivamente installato, mentre il guidatore riceve attraverso l’infotainment informazioni dedicate.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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