(Adnkronos) – Sono state consegnate le concessioni per gli operatori del mercato Vittoria, in via Sabotino nel territorio del Municipio I Roma Centro: arrivano nuovi banchi di frutta e verdura, macelleria, ittico, alimentari, abbigliamento, oggetti per la casa e fiori. Si tratta del primo passo verso la riqualificazione dell’intero mercato, che riguarderà anche e soprattutto il restyling della struttura: il progetto sarà presentato in primavera 2027.

Importanti anche le novità, riferisce il Municipio I, “sull’attuazione del piano del commercio municipale. Venerdì si è chiuso il secondo avviso pubblico per la concessione dei posteggi in 11 mercati: sono arrivate 247 domande a fronte di 87 posteggi messi a bando. Questo permetterà, nei prossimi mesi, di non avere più mercati con banchi chiusi, come accade oggi a Monti e Trastevere. Una maggiore offerta commerciale farà crescere la qualità di tutto il mercato e darà nuova linfa a un commercio di prossimità fondamentale per mantenere il tessuto umano nei rioni e nei quartieri”.

“Con la consegna delle concessioni agli operatori del mercato Vittoria si sono poste le basi anche per il rilancio del mercato di via Sabotino, che sarà anche oggetto di una profonda riqualificazione — dichiara l’assessore al Commercio del Primo Municipio Jacopo Scatà – Una maggior offerta commerciale farà crescere la qualità di tutto il mercato e darà, quindi, nuova linfa a un commercio di prossimità fondamentale per mantenere un tessuto nei nostri rioni e quartieri che è stato sempre la stella polare di questa amministrazione municipale”.