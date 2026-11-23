(Adnkronos) – Si è arrampicato su un edificio che ospita la sede del Circolo dei Ragazzi del ’48, in piazza delle Cinque Scole, nel quartiere ebraico a Roma, con l’intento di strappare la bandiera di Israele esposta. Non riuscendo, ha danneggiato alcuni ombrelloni e piante di un locale adiacente. L’uomo, un egiziano di 35 anni senza fissa dimora e ubriaco, è stato bloccato la notte scorsa dai carabinieri dell’8° Reggimento Lazio, impegnati nel servizio di vigilanza in zona. Intervenuti sul posto anche i militari della Stazione di Piazza Farnese. Il 35enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per danneggiamento. Si tratta della stessa persona che, pochi giorni fa, si era intrufolata all’interno del cantiere della Torre dei Conti.