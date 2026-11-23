(Adnkronos) –

Alice Huang, la donna al centro dello scandalo Nvidia, sarebbe rimasta in contatto con un funzionario del ministero della Sicurezza di Stato cinese, principale agenzia di spionaggio di Pechino, dalla primavera del 2025 fino all’autunno di quest’anno. Lo scrive il ‘New York Times’, sottolineando come il periodo coincida, in parte, con la sua relazione con Jensen Huang, all’epoca a capo della principale azienda produttrice di chip per l’intelligenza artificiale avanzata. Secondo quanto riporta il quotidiano, le agenzie di intelligence statunitensi, inoltre, avrebbero raccolto prove sul fatto che il socio in affari della signora Huang, Kang Wei, spesso presentato come suo marito, lavorasse per lo stesso servizio di intelligence cinese.

“Gli alleati dell’ex Ceo di Nvidia, incluso il presidente Trump – scrive il Nyt -, hanno cercato di minimizzare lo scandalo e hanno messo in dubbio che la signora Huang stesse spiando per conto dell’intelligence cinese. Ma le nuove informazioni rivelate sottolineano i continui contatti che aveva con il ministero della Sicurezza di Stato, anche mentre intratteneva una relazione sentimentale con Huang”. Le autorità statunitensi stanno indagando sul ruolo di Huang e di Kang in una rete di aziende del Sud-est asiatico, tra cui Megaspeed, collegate al possibile contrabbando di chip Nvidia verso la Cina, per eludere le leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni. Le autorità statunitensi stanno ancora lavorando per determinare la portata e la durata della loro collaborazione con l’intelligence cinese.