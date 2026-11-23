(Adnkronos) – La Fiorentina scende in campo nel monday night di Serie A. Oggi, lunedì 23 novembre, i viola sfidano il Monza – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 12esima giornata di campionato. La squadra di Vanoli è reduce dal pareggio per 2-2 del Franchi contro la Juventus, mentre quella di Juric ha perso in casa contro l’Atalanta per 1-0.

La sfida tra Monza e Fiorentina è in programma oggi, lunedì 23 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Touré, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Pedro Goncalves, Njie; Pellegrino. All. Vanoli.

Monza-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire inoltre in diretta streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.