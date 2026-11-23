ROMA (ITALPRESS) – Mentre i riflettori di Torino e degli appassionati del tennis sono rivolti verso Carlos Alcaraz, per Jannik Sinner è tempo di scelte. L’azzurro è arrivato davanti a un bivio: l’ex numero uno del mondo, alle prese da tempo con problemi al ginocchio destro, è fermo da luglio, dopo il secondo successo sui prati di Wimbledon, per via di una sindrome della bandelletta ileotibiale. Sinner deve decidere in questi giorni se continuare la “procedura conservativa” intrapresa da tempo o se, visti gli scarsi progressi degli ultimi tempi, optare per un intervento chirurgico. Mentre slitta l’inizio della preparazione dell’azzurro in vista degli Australian Open, per i quali non è più certa la sua presenza, il campione altoatesino ha avviato un consulto con un esperto di lesioni tendinee e muscolari. A breve la decisione di Sinner e del suo staff. In caso di assenza prolungata dal circuito e anche dalle esibizioni (con forfait per il Six Kings Slam), l’azzurro potrebbe poi beneficiare, al rientro, del “ranking protetto”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).