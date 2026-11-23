(Adnkronos) – La presa in carico delle persone con Sla è migliorata sensibilmente negli ultimi anni, ma resta una sfida importante: riuscire ad anticipare i problemi prima che si manifestino. “Oggi siamo in grado di gestire la complessità del paziente, ma non sempre riusciamo a prevedere i sintomi e a intervenire in anticipo. Spesso siamo costretti a rincorrere il problema, anziché prevenirlo”. Lo ha detto Federica Cerri, neurologa e responsabile dell’area Sla presso il Centro clinico Nemo di Milano, intervenendo nel capoluogo lombardo al X Convegno AriSla 2026, il principale appuntamento scientifico italiano dedicato alla ricerca sulla Sclerosi laterale amiotrofica in cui Cerri è stata relatrice nella sessione dedicata ai biomarcatori clinici e al loro impatto.

Un esempio è la perdita di peso, che può iniziare anche anni prima della comparsa dei sintomi e rappresenta un fattore importante nell’evoluzione della malattia. “Anche una perdita di peso del 5% può aumentare il rischio per i pazienti – ha spiegato Cerri – Eppure, spesso interveniamo quando il problema è già evidente. La sfida è riuscire a riconoscere prima i segnali di difficoltà”. In questo percorso “hanno un ruolo fondamentale i biomarcatori, cioè indicatori biologici che aiutano a individuare precocemente i cambiamenti legati alla malattia – ha sottolineato l’esperta -. Possono permetterci di riconoscere in anticipo l’arrivo di alcuni disturbi e di organizzare una presa in carico precoce e personalizzata. Al momento, però, gli strumenti disponibili sono ancora pochi. La ricerca deve individuare nuovi biomarcatori, affidabili e utilizzabili concretamente nella pratica clinica”.

Anche la “tecnologia può contribuire a migliorare la gestione del paziente. Il monitoraggio a distanza, per esempio, permette di controllare nel tempo le condizioni dei pazienti e raccogliere informazioni utili sull’andamento della malattia. L’intelligenza artificiale può aiutarci ad analizzare una grande quantità di dati in tempi più rapidi e a individuare possibili cambiamenti. L’obiettivo non è raccogliere più informazioni, ma utilizzarle meglio per ottenere risultati rapidi e concreti nella cura”, ha aggiunto. Su questa strada si inserisce il progetto di ricerca Myok-Als, sostenuto da AriSla e condotto presso il Centro Clinico Nemo di Milano “in collaborazione con Magni dell’Università degli Studi di Milano. Lo studio – ha ricordato Cerri – punta a individuare precocemente le persone con Sla più esposte al rischio di perdita di peso e malnutrizione, attraverso controlli periodici e l’analisi di diversi indicatori, tra cui quelli legati alla salute dei muscoli. Sappiamo che la perdita di peso può accelerare il decorso della malattia e che, in alcuni pazienti, può essere legata a un’alterazione del metabolismo. Il nostro obiettivo è individuare fin dalle prime fasi le persone più fragili, così da poter intervenire con un supporto nutrizionale tempestivo”. “I primi risultati sono incoraggianti, siamo riusciti a identificare, già all’esordio della malattia, un gruppo di pazienti con una maggiore fragilità metabolica. Riconoscerli in anticipo potrebbe permetterci di offrire loro interventi nutrizionali mirati, costruendo una gestione sempre più personalizzata”, ha concluso.