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Milano, 23 nov. (askanews) – Con il nuovo singolo “Tornare a casa”, in rotazione radiofonica da venerdì 27 novembre per Columbia Records/Sony Music Italy, Tommaso Paradiso chiude un anno di importanti traguardi. Un susseguirsi di risultati – dalla partecipazione al Festival di Sanremo con “I romantici” (Disco di Platino), al successo del tour nei palasport e dei concerti estivi in tutta Italia, fino ad “Agitare coca cola”, tra i brani protagonisti dell’estate e ai vertici delle classifiche radiofoniche – culminato nel riconoscimento come artista italiano più ascoltato in radio ai BYD Music Awards.
L’ispirazione per “Tornare a casa” arriva da un ricordo personale: qualche inverno fa, provando con gli amici un visore capace di ricreare luoghi del passato, Tommaso sceglie di tornare virtualmente nella strada in cui è cresciuto, davanti alla casa materna degli anni Novanta. Un’esperienza emotivamente intensa, da cui prende forma la canzone, sviluppata attraverso diverse stesure insieme al produttore Simonetta fino alla sua versione definitiva.
“Tornare a casa” racchiude così un’idea evocativa: la casa come una geografia personale fatta di luoghi, persone e ricordi che nel tempo continuano ad appartenerci.
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