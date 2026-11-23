(Adnkronos) –

Torino celebra Carlos Alcaraz

per la vittoria delle

Atp Finals 2026, con un omaggio speciale oggi, domenica 22 novembre. Per rendere tributo al campione spagnolo, la città ha proiettato sul suo monumento simbolo, la Mole Antonelliana, il volto del nuovo re del tennis mondiale.

Dopo il successo alle Atp Finals, Alcaraz aveva tra l’altro ringraziato la città di Torino per i giorni stupendi vissuti al Torneo dei Maestri: “Da quando arriviamo, sentiamo la passione per il tennis, anche durante gli allenamenti ci fate sentire a casa e questo ci fa stare bene. Non vedo l’ora di tornare qui l’anno prossimo e stare con voi”.