(Adnkronos) – La Commissione Europea mette sul tavolo l’atteso ventiduesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, puntando in particolare sul settore bancario russo, sulle criptovalute e sul settore energetico, riproponendo nel contempo il divieto di ingresso nell’Ue per i russi reduci dal conflitto in corso, introducendo il divieto per i cittadini dell’Ue di sedere negli organi direttivi di aziende russe. Non verranno risparmiati gli atleti russi e forse neanche gli artisti.

L’obiettivo del 22esimo pacchetto, dice la presidente Ursula von der Leyen annunciando le proposte via social, è “mantenere alta” la pressione sulla Russia. “Continueremo a proporre nuove sanzioni – assicura – finché la Russia non dimostrerà una reale volontà di giungere a una pace duratura in Ucraina”.

Con questo pacchetto, aggiunge, “colpiamo con maggiore durezza le modalità con cui la Russia finanzia la propria guerra, prendendo di mira le sue banche e le piattaforme di criptovalute. Isoliamo ulteriormente la Russia, chiudendole le porte alla partecipazione a eventi sportivi e culturali europei. Rendiamo più rigorose le norme sui visti e rafforziamo l’applicazione delle misure adottate”.

Per quanto riguarda i servizi finanziari, spiega, “estendiamo il divieto di transazione a circa 60 banche russe, che verranno tutte escluse dal sistema Swift (un provvedimento simile era già stato annunciato qualche giorno fa, ndr). Inoltre, interveniamo con decisione sulle reti di pagamento e sulle criptovalute”.

L’intervento riguarda anche “i Paesi terzi” che aiutano la Russia “a eludere le sanzioni”, cosa che è un “aspetto centrale” del nuovo pacchetto, sul quale “intendiamo coordinare i nostri sforzi con i partner internazionali”. Per questo motivo “abbiamo istituito una Task Force sulle sanzioni legate alle criptovalute”.

In secondo luogo, continua la presidente, “ampliamo il divieto sui servizi energetici, impedendo a qualsiasi azienda europea di assistere la Russia nella costruzione, gestione o riparazione delle sue infrastrutture energetiche, in particolare le raffinerie”. Per la prima volta, sottolinea, il divieto si estende anche ai “servizi legati all’elettricità”.



Per quanto riguarda la flotta ombra russa, usata per esportare greggio, vengono aggiunte “oltre 70 navi” all’elenco delle entità sanzionate e “proponiamo di vietare l’ingresso a tutte le petroliere assicurate in Russia”.

In terzo luogo, la Commissione propone ancora una volta il “divieto di rilascio di visti per gli ex combattenti russi”, misura che era stata proposta nel precedente pacchetto, per essere poi bocciata dagli Stati membri (perplesse erano, tra gli altri, Italia e Francia) perché ritenuta di difficile applicazione, dato che le liste dei reduci russi non sono pubbliche.

L’Alta Rappresentante Kaja Kallas aveva notato che procurarsi le liste non è difficile, visto che gli europei dispongono di ottimo personale di intelligence. Di recente, nota von der Leyen, “abbiamo assistito a un’escalation di attività cinetiche non convenzionali da parte di agenti russi in Europa; questo divieto rientra nella nostra risposta”.

Gli ex combattenti russi, secondo la presidente, “rappresentano un rischio per la sicurezza dell’Europa e non possono essere autorizzati a circolare liberamente nei nostri Paesi. Di conseguenza, l’ingresso nell’Unione Europea sarà loro precluso”.

In quarto luogo, assicura, “vieteremo ai cittadini europei di continuare a ricoprire cariche negli organi direttivi di aziende in Russia. Non è più possibile mantenere relazioni economiche con la Russia come se nulla fosse accaduto”.

Il caso forse più noto è quello dell’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, che siede tuttora nel consiglio di sorveglianza della Hyperglobus, società russa creata da un gruppo tedesco attivo nella grande distribuzione.

Infine, per von der Leyen “gli eventi sportivi non possono trasformarsi in un palcoscenico per attività di propaganda. Oggi, per tutti gli eventi sportivi nell’Ue, introduciamo il divieto di partecipazione per le squadre e gli atleti russi che gareggiano sotto la bandiera russa”. Questa misura era stata preannunciata dall’Alta Rappresentante Kaja Kallas la settimana scorsa.

Viene anche proposto di “vietare l’esposizione di simboli ufficiali russi. Limiteremo inoltre i flussi finanziari provenienti da sponsor russi verso associazioni sportive e culturali con sede in Europa. Introdurremo infine restrizioni per i cittadini russi che ricoprono incarichi negli organi direttivi di federazioni sportive con sede in Europa”.

In questo modo, conclude von der Leyen, diamo “all’Ucraina la forza necessaria per garantire la pace, e alla Russia ogni motivo per sceglierla”.

