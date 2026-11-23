Milano, 23 nov. (askanews) – Questo pomeriggio, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha ricevuto l’ambasciatore ucraino in Italia Ihor Brusylo, “a seguito di una richiesta di incontro avanzata dalla rappresentanza diplomatica ucraina”. Lo rende noto un comunicato del vice premier, in cui si riferisce che nel corso del colloquio, “Salvini ha ascoltato le considerazioni dell’ambasciatore, ribadendo l’impegno dell’Italia a favore della pace e sottolineando gli sforzi del nostro Paese in vista della futura ricostruzione dell’Ucraina”.

Il vicepremier, prosegue la nota, “ha inoltre espresso forte preoccupazione per la vicenda del sito ucraino Myrotvorets, sul quale compaiono i nominativi e i dati personali di numerosi cittadini italiani, compresi rappresentanti delle istituzioni. Salvini ha chiesto un impegno concreto delle autorità ucraine affinché il sito venga oscurato e siano rimossi i nominativi di tutti gli italiani presenti”.

Infine, si conclude la nota, “Salvini ha richiamato l’attenzione sui recenti attacchi contro alcune navi al largo delle coste libiche, sottolineando i rischi di un’ulteriore escalation del conflitto e del suo allargamento al Mediterraneo, a poche centinaia di chilometri dalle coste italiane”.