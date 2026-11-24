ROMA (ITALPRESS) – Partire dal gusto per scoprire un intero universo fatto di paesaggi, artigianato, storia millenaria e ospitalità diffusa. È stata questa la chiave di “Destinazione Puglia”, l’evento promosso dall’ambasciata d’Italia a Pechino presso il MADverse nell’ambito della XI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

Un appuntamento pensato per presentare a tour operator, media, opinion leader e potenziali viaggiatori cinesi e internazionali un modello di turismo sostenibile ed esperienziale, in cui l’enogastronomia diventa porta d’accesso alla scoperta del territorio.

Ad aprire i lavori – introdotti dal saluto della celebre giornalista e filantropa Yang Lan – è stato l’ambasciatore d’Italia in Cina,. Massimo Ambrosetti, che ha sottolineato le molteplici anime della regione: “La Puglia rappresenta una meta di straordinario interesse per il pubblico cinese grazie all’unione tra patrimonio storico, identità rurale, tradizioni produttive vive e un’ospitalità capace di coniugare qualità e autenticità. Dalla presenza di cinque siti Unesco fino a saperi immateriali come la transumanza e l’artigianato locale, i visitatori possono vivere un legame diretto con il territorio, dove l’imprenditoria femminile gioca un ruolo fondamentale, oggi al centro dell’Anno Internazionale delle donne in agricoltura”.

A sostenere questa prospettiva sono gli stessi numeri del turismo verso l’Italia: se nel 2019 circa 500.000 turisti cinesi hanno visitato l’Italia, nel 2025 le presenze hanno sfiorato quota 900.000. Secondo la China Tourism Academy, inoltre, l’Italia rientra tra le prime dieci destinazioni internazionali per grado di soddisfazione dei viaggiatori cinesi. Articolato in due momenti, l’evento ha visto nella prima sessione – “Discover Puglia” – i saluti istituzionali del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e il racconto per immagini della destinazione curato da Francesco Muciaccia di Pugliapromozione.

Ampio spazio è stato dedicato alle masserie come modello d’impresa agricola e ricettiva sostenibile e al ruolo dell’imprenditoria femminile, con le testimonianze di donne pugliesi imprenditrici nel settore agricolo raccolte nel video “Puglia, il gusto di una terra, la forza delle donne” introdotto dalla direttrice del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Puglia, Antonella Bisceglia. Il tema è stato poi approfondito dall’intervento del rappresentante Fao in Cina Carlos Aldeco e dal racconto dell’esperienza di Giorgia Marrocco sull’ospitalità rurale e la lavorazione della pietra leccese.

I lavori sono poi proseguiti con la sessione operativa “Puglia Tourism Business Dialogue”, momento di confronto moderato da Pugliapromozione in cui tour operator e professionisti cinesi hanno dialogato su itinerari, costruzione di pacchetti su misura e strategie di posizionamento della Puglia sul mercato cinese.

– Foto Ambasciata d’Italia in Cina –

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