Roma, 24 nov. (askanews) – Si è svolto a Roma, a Palazzo Brancaccio nello Spazio Field, il 73° evento del Premio Industria Felix, seconda edizione nazionale dedicata alla sostenibilità Esg e all’affidabilità finanziaria, intitolato “L’Italia sostenibile che compete”. Un appuntamento centrale per valorizzare le imprese virtuose che coniugano attenzione ambientale, sociale e di governance con la solidità economico-finanziaria, anche alla luce dell’inchiesta di Industria Felix Magazine e Cerved Esg Ratings. L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Politecnico di Torino, del CIMEO della Sapienza Università di Roma, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del Politecnico di Bari, dell’Università degli Studi della Basilicata, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dell’Università di Foggia e dell’Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile; con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE, M&L Consulting Group, EpyonVivida ed Expert.ai e con Askanews in qualità di media partner. Nel corso della giornata abbiamo parlato con Andrea Cincinnati, ceo di Cerved Esg Ratings, Manlio Guadagnuolo, segretario generale del Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile e Daniele Cordioli, VP Head of Marketing di Expert.ai.Di seguito l’elenco delle 98 aziende premiate: ABRUZZO (7): Chieti (3): Cantina Tollo S.C.A., F.lli De Cecco Di Filippo – Fara San Martino – S.p.a., Mega S.p.a.; L’Aquila (1): I Platani S.r.l.; Pescara (2): A.C.A. S.p.a. In House Providing, Nrg Med S.r.l.; Teramo (1): D’Adiutorio Costruzioni S.p.a. BASILICATA (4): Matera (2): Clemente S.r.l., Datacontact S.r.l.; Potenza (2): Patertrans S.r.l., Società Cooperativa Cantina Di Venosa a r.l. CALABRIA (1): Catanzaro (1): Camas Energy S.r.l. CAMPANIA (17): Avellino (2): Azienda Agricola De Maio S.r.l. Società Agricola, Planetaria S.r.l.; Benevento (4): Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni, Cooperativa Sociale Benessere a r.l., Nuova Era S.r.l., Plastik Fortore S.r.l.; Caserta (2): Bcm Service S.r.l., Progest S.p.a.; Napoli (4): Centro Aktis – Diagnostica e Terapia S.p.a., Dielle S.r.l., Partenope International S.r.l., Sms Engineering S.r.l.; Salerno (5): Alca Eco Ambiente S.r.l., Area+ S.r.l., San Giorgio S.p.a., Trans Italia S.p.a., Unires-Lab S.r.l. EMILIA ROMAGNA (5): Bologna (1): Romagnoli Fratelli S.p.a.; Modena (1): I.T.I. Impresa Generale S.p.a.; Parma (2): Better Corporation Service S.r.l., Oppimitti Energy S.r.l.; Reggio Emilia (1): Coopbox Group S.r.l. FRIULI VENEZIA GIULIA (4): Gorizia (1): Goni S.r.l.; Pordenone (2): Ambiente Servizi S.p.a., Gestione Servizi Mobilità S.p.a.; Udine (1): Sygma Italia S.r.l. LAZIO (6): Frosinone (1): Intermodaltrasporti S.r.l.; Latina (2): Ambroselli Maria Assunta S.r.l., Panelettric S.r.l.; Roma (3): Gielle S.r.l., Nordex Italia S.r.l., Sant’Ubaldo Società Cooperativa. LIGURIA (1): Genova (1): Liguria Digitale S.p.a. LOMBARDIA (12): Bergamo (1): Sandrini Metalli S.p.a.; Como (1): Arrigoni S.p.a.; Cremona (1): Corradi e Ghisolfi S.r.l.; Lodi (1): Z Holding S.p.a. (Zucchetti); Milano (6): Aubay Italia S.r.l., Dg Impianti Industriali S.p.a., Enegreen S.p.a., Pellegrini S.p.a., Redfish Longterm Capital S.p.a., Sama S.r.l.; Monza e Brianza (1): Fincons S.p.a.; Pavia (1): I.M.S. S.p.a. – Industria Materiali Stampati. MARCHE (1): Fermo (1): Tennacola S.p.a. MOLISE (2): Campobasso (2): C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale, Di Ciero S.r.l. PIEMONTE (6): Alessandria (1): Metlac S.p.a.; Cuneo (1): A.C.D.A. S.p.a.; Novara (1): Procos S.p.a.; Torino (3): Arcobaleno Cooperativa Sociale, B.Energy S.p.a., Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. PUGLIA (10): Bari (5): 360 Consulenza S.r.l., Doman S.r.l. Semplificata, La Lucente S.p.a., Oropan S.p.a., Siciliani S.p.a. – Industria Lavorazione Carne; Foggia (2): Cetola S.p.a., Consorzio Stabile Prometeo S.p.a.; Taranto (3): Ilstudio Engineering & Consulting Studio S.r.l., Produttori Vini Manduria Soc. Coop. Agricola, Progeva S.r.l. SARDEGNA (1): Cagliari (1): Cosir S.r.l. (sede legale nel Lazio). SICILIA (4): Enna (1): Fratelli Arena S.r.l.; Messina (2): Nettuno Multiservizi Società Cooperativa, Sgrò Restauri S.r.l.; Siracusa (1): Irem S.p.a. TOSCANA (5): Arezzo (1): Nuove Acque S.p.a.; Firenze (1): Alpha General Contractor S.r.l.; Livorno (1): Scapigliato S.r.l.; Pistoia (1): Big Time Givers Società Cooperativa; Siena (1): S.A.V.E.T. S.r.l. TRENTINO ALTO ADIGE (2): Bolzano (1): Rsg Group Italia S.r.l.; Trento (1): Alphabet Italia S.p.a. UMBRIA (1): Perugia (1): Manini Prefabbricati S.p.a. VALLE D’AOSTA (3): Aosta (3): Iseco S.p.a. – Industria Servizi Ecologici, Ma.Se Costruzioni S.r.l., Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. A Socio Unico VENETO (6): Padova (1): A.F. Energia S.r.l.; Venezia (2): Coelme S.p.a. – Costruzioni Elettromeccaniche, Novello S.r.l.; Verona (2): Acque Veronesi S.c.a r.l., Ferroli S.p.a.; Vicenza (1): Medio Chiampo S.p.a.