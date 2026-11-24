(Adnkronos) – E’ Rai1 con ‘177 Giorni – Il Rapimento di Farouk’ a vincere la sfida della prima serata di ieri, lunedì 23 novembre. La fiction con Marco Bocci ha incollato davanti allo schermo 3.733.000 spettatori pari al 22.8% di share. Canale5, con ‘Grande Fratello Vip’ al secondo posto sul podio con 1.985.000 spettatori e uno share del 16.7%. Su La7, ottimo risultato per ‘Corrado Augias – Saluto di un Maestro’, che ha ottenuto un ascolto medio di 1.567.000 spettatori e il 10% di share. Rai3, con ‘Lo Stato delle Cose’, è stato visto da 1.147.000 spettatori registrando il 7.6%, mentre Italia1, con ‘Fast & Furious – Hobbs & Shaw’ ha intrattenuto 883.000 spettatori con il 5.5% share. Tv8, con ‘GialappaShow’, ha intrattenuto 693.000 spettatori per uno share al 4.6% mentre Rete4,con ‘Quarta Repubblica’, è stato visto da 541.000 spettatori (share al 4.1%).Rai2, che ieri trasmetteva ‘Salotto Paolantoni On Air’ è stato la scelta di 460.000 spettatori, registrando il 2.8% di share.

Nell’access prime time, Rai1 con ‘Affari Tuoi’ ha ottenuto un ascolto medio di 4.843.000 spettatori ed uno share del 23.6%. Canale5, con ‘La Ruota della Fortuna’, ha raccolto 4.437.000 spettatori, pari al 21.7% di share. Sul fronte dei debutti televisivi, da segnalare l’ottimo esordio su Rai1 di ‘XXI Secolo – Quando il Presente diventa Futuro’, che ha registrato nella prima parte 1.269.000 spettatori con il 12.6% di share e, dopo il Tg1, 444.000 spettatori con l’8.2% di share.