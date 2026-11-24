(Adnkronos) –

A dicembre 2026 l’assegno unico viene pagato prima rispetto al solito. Per le famiglie che lo ricevono già e non hanno avuto variazioni, questo mese le date sono mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre, così come comunicato dall’Inps. Non tutte le famiglie però ricevono il pagamento negli stessi giorni: per alcune situazioni sono previste tempistiche differenti.

L’Inps distingue infatti tra le prestazioni già in pagamento e rimaste invariate e quelle che, invece, richiedono ulteriori verifiche o lavorazioni. Per chi ha presentato una nuova domanda, la prima mensilità dell’Assegno unico viene generalmente pagata nell’ultima settimana del mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la richiesta. Lo stesso periodo viene utilizzato per liquidare gli importi interessati da eventuali conguagli, sia a credito sia a debito.

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio: fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni); senza limiti di età per i figli disabili. L’importo viene determinato in base all’Isee eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista: una quota variabile progressiva in relazione alle soglie Isee rivalutate annualmente (da un massimo di 203,8 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 17.468,51 euro a un minimo di 58,3 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 46.582,71 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di: figli di età inferiore a un anno; figli di età compresa tra uno e tre anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino alla soglia massima rivalutata ogni anno (46.582,71 per il 2026); figli affetti da disabilità; madri di età inferiore a 21 anni; genitori entrambi titolari di reddito da lavoro; nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo); nuclei familiari con quattro o più figli.

Gli Isee ordinari presentati nel 2026 scadono il 31 dicembre 2026, anche quelli fatti a dicembre. Per il 2027 serve quindi una nuova Dsu, da presentare dall’1 gennaio. Fa eccezione l’Isee corrente aggiornato solo nei redditi, che vale sei mesi dalla presentazione, salvo variazioni del lavoro o dei trattamenti: in quel caso va aggiornato entro due mesi. Nella Dsu presentata nel 2027 entrano i redditi del 2025 e il patrimonio posseduto al 31 dicembre 2025, cioè quelli del secondo anno precedente.