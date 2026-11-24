(Adnkronos) – “Uno dei dati secondo me più importanti che è emerso da questa survey è la necessità dei cittadini europei e italiani, di avere maggiori informazioni sui probiotici. Questa necessità deve necessariamente trasmettersi attraverso l’Healthcare Professional, il professionista sanitario, il medico, il farmacista, il nutrizionista, con una corretta formazione e informazione nei confronti dei pazienti e dei cittadini sulle possibili attività dei probiotici”. Lo ha affermato Massimo Barberi, direttore di Microbioma.it, al convegno ‘Integratori probiotici: quando la ricerca incontra il consumatore’, che si è svolto al Mudec di Milano.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i risultati della ricerca “Probiotic Consumption and Habits – Cross Countries Quantitative Research”, commissionata da Sacco System. Dallo studio emerge che tre consumatori su quattro acquistano probiotici, ma solo uno su quattro si sente davvero informato. La ricerca ha approfondito anche le abitudini e le aspettative dei consumatori rispetto a questi prodotti. “Questa survey ha cercato di esplorare qual è l’interesse dei cittadini italiani ed europei nei confronti dei probiotici, da quello dei formati, quindi da come preferiscono assumerli, su quali sono le aspettative in termini terapeutici, quindi sulle patologie gastroenterologiche, ginecologiche, sul rinforzo del sistema immunitario”, ha spiegato Barberi.

I risultati delineano prospettive positive per il settore, anche alla luce del contributo della ricerca scientifica allo sviluppo di nuovi prodotti. “È venuto fuori uno scenario molto positivo, c’è una forte aspettativa a cui la ricerca sta dando un grosso contributo e nei prossimi anni sono convinto che vedremo uscire in commercio tanti nuovi ceppi probiotici con attività estremamente interessanti”, ha concluso.