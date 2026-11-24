Milano, 24 nov. (askanews) – Rally delle Borse asiatiche dopo la migliore seduta di Wall Street da aprile 2025, chiusa con il Dow Jones a +3,01%, l’S&P 500 a +4,7% e il Nasdaq a +6,5%. A innescare la corsa è stato il ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia: il titolo è balzato del 31% e in una sola seduta ha recuperato quasi 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, un record per una società quotata negli Stati Uniti. I listini asiatici più esposti ai semiconduttori e all’IA recuperano così buona parte del crollo della scorsa settimana.

Il rimbalzo più consistente è a Taiwan, dove il Taiex chiude in rialzo dell’8,99% dopo aver perso quasi il 18% la scorsa settimana. A trascinare il listino è Tsmc, che balza del 9,85%, a ridosso del limite massimo di rialzo giornaliero.

A Seoul il Kospi guadagna il 6,32% e torna sopra quota 5.000 punti, spinto dai big dei chip di memoria: Sk Hynix sale del 6,73%, Samsung Electronics del 6,70%.

A Tokyo, alla riapertura dopo la festività di lunedì, il Nikkei 225 chiude in progresso del 3,91%. Il titolo migliore è Advantest, fornitore di Nvidia, che vola del 12,45%.

Il rally lascia invece indietro la Cina, meno legata alla filiera di Nvidia e frenata dalle nuove tensioni commerciali con Washington e dal calo dei petroliferi: Shanghai sale appena dello 0,17%, mentre Hong Kong, ancora in contrattazione, perde lo 0,58%.

Per gli operatori si tratta di un rimbalzo di sollievo dopo le vendite sul comparto dell’IA: l’indice Msci Asia-Pacifico escluso il Giappone è arrivato a guadagnare il 4,6%, dopo essere sceso la scorsa settimana ai minimi da otto mesi.

Sugli altri mercati il petrolio è poco mosso, con il Brent a 86,54 dollari al barile (-0,16%) e il Wti a 80 dollari (-0,21%). L’euro è stabile a 1,0899 dollari e a 173,6 sullo yen. Sull’obbligazionario il rendimento del Treasury decennale Usa sale al 4,93%, mentre quello del titolo di Stato giapponese a dieci anni scende al 2,72%.