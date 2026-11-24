Milano, 24 nov. (askanews) – Avvio cauto per le Borse europee, che tirano il fiato dopo il rimbalzo di lunedì e non seguono il rally delle piazze asiatiche, dove i listini più esposti ai semiconduttori hanno messo a segno forti rialzi: Taiwan 9%, Seoul +6,3%, Tokyo +3,9%. A riaccendere gli acquisti sull’IA è stato il ritorno su pressione del presidente Usa Trump di Jensen Huang alla guida di Nvidia, che ieri ha fatto volare il titolo del 31% e ha regalato a Wall Street la migliore seduta da aprile 2025, con il Dow Jones a +3% e il Nasdaq a +6,51%.

A Parigi il Cac 40 sale dello 0,33%, a Londra il Ftse 100 è piatto (+0,01%), a Madrid l’Ibex 35 cede lo 0,31%. A Piazza Affari il Ftse Mib arretra dello 0,12% a 48.961 punti, mentre a Francoforte il Dax perde lo 0,28%.

Sull’obbligazionario lo spread tra Btp e Bund si attesta a 106 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,34%. Il rendimento dell’Oat francese è al 4,78%. In lieve calo il petrolio: il Brent cede lo 0,29% a 86,43 dollari al barile, il Wti lo 0,45% a 79,81 dollari. Sul mercato valutario l’euro è poco mosso a 1,0909 dollari (+0,06%).

In Europa spicca Sanofi (+4,5%) dopo l’accordo per l’acquisizione dell’americana Insmed per 41 miliardi di dollari in contanti. In calo Kering (-1,42%) e Adidas (-1,10%).

A Piazza Affari riflettori sulle banche nel giorno in cui parte l’Opas di Intesa Sanpaolo su Mps, con il periodo di adesione aperto fino al 22 gennaio: Intesa cede lo 0,24%, Mps è piatta (-0,04%). Poco mosse anche Unipol (+0,16%) e Bper (+0,3%), coinvolte nell’operazione: in caso di successo dell’offerta la compagnia bolognese rileverà da Intesa circa 635 filiali e il marchio del Monte, da integrare con Bper. Unicredit sale dello 0,1%.

Tra i titoli migliori Technoprobe (+1,40%), Azimut (+1,35%), Leonardo (+1,12%) e Fincantieri (+1,10%). In calo Amplifon (-2,22%), Stellantis (-1,29%) dopo i dati sulle immatricolazioni europee, il gruppo ha registrato un calo dell’8% esclusa Leapmotor a fronte di un aumento del mercato del 3,4%, Tenaris (-1,05%), Enel (-0,77%) e Stm (-0,67%), che prende fiato dopo il balzo di ieri.