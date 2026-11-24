Roma, 24 nov. (askanews) – Federica Brignone torna sulla neve. A 91 giorni dall’ultimo intervento chirurgico, quello per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro, la campionessa valdostana ha rimesso gli sci ai piedi a Cervinia, dove ha effettuato una prima uscita in campo libero con gli sci da gigante, accompagnata dal fratello Davide e dallo skiman Mauro Sbardelotto.

Una tappa importante nel lungo percorso di recupero dall’infortunio dell’aprile 2025, che ha costretto la fuoriclasse azzurra a un anno e mezzo particolarmente difficile, nonostante la straordinaria parentesi dei due ori olimpici conquistati a Cortina. La sciata servirà a verificare le risposte del ginocchio e l’eventuale presenza di dolore, aprendo una nuova fase di avvicinamento alla possibile ripresa dell’attività agonistica.

La Fisi, in una nota, ha definito l’uscita “un primo passo verso un periodo di riavvicinamento alla neve”, che proseguirà parallelamente al percorso riabilitativo e alla preparazione atletica. “Tornata a… scivolare a Cervinia, sono contenta”, ha commentato Brignone.

Resta da capire quando potrà tornare a gareggiare. Difficile immaginare una sua presenza nella trasferta nordamericana della Coppa del Mondo appena iniziata, mentre qualche possibilità in più potrebbe esserci per la tappa di Sankt Moritz, in programma dopo la metà di dicembre.