(Adnkronos) – Non nasconde di aver incontrato in carcere “persone più interessanti che fuori”, come il ragazzo arrivato su un gommone a quindici anni e diventato uno dei suoi amici più cari, e di essersi ‘adattato’ alla nuova vita: “Io vado a letto con la coscienza tranquilla”. A parlare in un lungo colloquio pubblicato su Qn è Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. Un faccia a faccia con la giornalista e scrittrice Gaia Tortora, figlia di Enzo, il celebre presentatore televisivo arrestato nel 1983 e successivamente riconosciuto innocente.

Nell’articolo dal titolo ‘Stasi, l’uomo cresciuto in cella: Solo la calma mi ha salvato’, vengono ripercorsi i lunghi anni in carcere, passati a studiare e lavorare, ma anche la nuova vita del ‘biondino dagli occhi di ghiaccio’, come fu bollato dai giornali dell’epoca. Con una premessa, però. “Quando tutto cominciò aveva ventiquattro anni. Oggi ne ha quarantatré, e dieci li ha passati in carcere per un delitto che, credo, con ogni probabilità non ha commesso”, scrive Tortora, chiarendo da subito il suo punto di vista. Oggi Stasi ha un lavoro d’ufficio e vive da solo fuori città, perché “Milano costa troppo – scrive Tortora -. Sua madre, settant’anni, guida ancora e ogni settimana gli porta i pasti pronti”. Perché ammette Stasi “so fare la pasta. In tutti i modi, ma solo quella. Non ho mai avuto occasione di imparare”. Come si sopravvive al carcere? Chiede Tortora e lui, scrive la giornalista, “non drammatizza. Dice che la mente si adatta, si riprogramma sul fine pena, che diventa un orizzonte. Ha visto uomini crollare dopo due anni e altri dopo quindici: dipendeva da quanti ne mancavano. Se ti tolgono il domani, mi dice, è finita. ‘Io vado a letto con la coscienza tranquilla’. Ne ha fatto una forza. Ha studiato, ha lavorato, ha contato gli anni con la matematica alla mano”. In carcere Stasi si è rimesso a studiare. Si è laureato in economia, si è iscritto a giurisprudenza. Poi è arrivato il lavoro in un call center interno. “Dopo sette anni è uscito a lavorare fuori – scrive ancora Gaia Tortora -: con un caso meno mediatico, dice senza amarezza, avrebbe potuto farlo già dopo cinque. Oggi, quando in tangenziale passa davanti a Bollate, non prova repulsione, né panico”. “Se precipiti con un aereo, poi non ci sali più. A me non è successo”, dice Stasi.

“Del primo ingresso, a Vigevano nel 2007 – scrive Tortora -, ricorda soprattutto la torcia. Lo psicologo non credeva che stesse bene e per cinque giorni qualcuno lo ha controllato ogni venti minuti, anche di notte, la luce puntata negli occhi. Lo racconta quasi sorridendo: ‘Più dicevo che non avevo bisogno di niente, meno mi credevano'”. Del carcere dice: “Non è quello dei film americani. Ma è un posto in cui devi comportarti con onore: a una certa ora la tv si abbassa, il vicino di cella non si disturba”. Le visite istituzionali in carcere andrebbero fatte “a sorpresa”. Niente annunci. “Apri le porte e guardi com’è davvero”.

A colpire di lui, sin dai primi momenti del caso Garlasco, è stata la calma. “È la stessa compostezza che gli hanno rinfacciato per anni”, scrive Tortora, aggiungendo: “Tutti a stabilire che cosa un essere umano, in quel momento, avrebbe dovuto fare o non fare, come se fosse una cosa che si calcola. Io ho visto un uomo che davanti al dolore non urla: si organizza per sopravvivere. È un modo di essere, non è una prova di niente”. Alla domanda se gli pesino gli sguardi delle persone, Stasi risponde: “Mi dà fastidio, ma finisce lì”, aggiungendo, però, di non andare allo stadio, di non entrare in casa di chi non conosce o di guardarsi intorno uscendo dall’ufficio. “Vorrebbe un giorno mettere a frutto quello che ha visto dentro (il carcere, ndr) – scrive Tortora -, ma senza clamore: ‘Non mi serve una medaglietta’. Gli ho detto che spesso bastano dieci minuti seduti accanto a chi nessuno guarda più. Ha annuito. Ci aveva già pensato”. Infine, un passaggio sugli affetti. Parla della madre, che gli è sempre stata accanto durante gli anni della detenzione. “La mia famiglia è piccola, ma solida”, dice. E la possibilità di avere una famiglia propria? “Del futuro parla con prudenza, come di una cosa fragile da maneggiare piano. Vorrebbe dei figli, e sa già che dovrà spiegare tutto. Mio padre lo sapeva bene: in questo Paese resti imputato a vita”, conclude Tortora.