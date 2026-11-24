(Adnkronos) – “Ci sono dei trend, anche come forme di vendita, di commercializzazione dei probiotici che riprendono quello che sta accadendo in altri Paesi del mondo, come gli Stati Uniti o la Cina, dove la stragrande maggioranza delle vendite di prodotti similari a base di probiotici, integratori o alimenti funzionali avviene attraverso canali online”. Lo ha affermato Marco Caspani, Executive Director Business Unit Microbiome di Sacco System, intervenendo al convegno “Integratori probiotici: quando la ricerca incontra il consumatore”, che si è svolto al Mudec di Milano.

Il mercato dei probiotici è in crescita, ma al crescente interesse dei consumatori non corrisponde ancora una piena consapevolezza. A confermarlo è la ricerca “Probiotic Consumption and Habits – Cross Countries Quantitative Research”, secondo la quale tre consumatori su quattro acquistano probiotici, ma solo uno su quattro si sente davvero informato.

“In America il canale di più successo rimane Amazon però stanno esplodendo anche altre forme di divulgazione scientifica e comunicazione di contenuti tramite TikTok piuttosto che Instagram o altre forme che in Italia ancora sono lontane per questa categoria di prodotto”, ha aggiunto Caspani. Anche sul fronte della comunicazione si stanno delineando nuovi scenari, con modalità di divulgazione che avvicinano i consumatori alla conoscenza dei prodotti. Si tratta di “trend dove il consumatore è molto più vicino alla comprensione del prodotto perché non avviene soltanto tramite uno specialista del settore ma anche tramite dei divulgatori più o meno scientifici che riproducono contenuti in forme diverse e anche più immediate per il consumatore stesso”, ha concluso.