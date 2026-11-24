Roma, 24 nov. (askanews) – Oggi ci sarà un accordo al tavolo del programma del centrosinistra sull’Ucraina? “Confido di si, ci sono i tavoli su esteri ma anche il fisco. Confido si possano chiudere questi tavoli. Abbiamo bisogno assolutamente di chiudere questo programma per presentarci al paese con una proposta seria, con un programma che sia chiaro e che dia la speranza agli italiani e anche la concreta possibilità di voltare pagina rispetto ai fallimenti di questo governo Meloni”. Cosi il presidente M5s Giuseppe Conte, a margine di un’iniziativa a Roma.

“Fallimenti – ha proseguito Conte – che si sono palesati in quattro anni di governo in cui hanno manifestato tutta la loro incapacità, la loro inadeguatezza ad affrontare tutte le difficoltà e i problemi che si sono posti” e il centrosinistra punta a “rilanciare soprattutto la crescita dell’Italia, spingere per l’aumento di produttività e cercare di colmare le disuguaglianze” perché che “invece inquità e diseguaglianze si sono ancora più acuite”, ha concluso.