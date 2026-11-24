Roma, 24 nov. (askanews) – Una storia d’amore sullo sfondo della persecuzione dei curdi nell’Iraq di Saddam Hussein. “I fiori di Kirkuk” (Golakani Kirkuk), film scritto e diretto da Fariborz Kamkari, è una coproduzione tra Italia, Svizzera e Iraq, realizzata con il sostegno di Eurimages, di MEDIA e del Ministero della Cultura italiano, in collaborazione con la televisione svizzera RSI, Rai Cinema e Sky, e distribuita da Medusa.

La storia ci conduce nell’Iraq della fine degli anni Ottanta, durante gli anni più drammatici della persecuzione dei curdi sotto il regime di Saddam Hussein.

Al centro del racconto c’è una storia d’amore intensa e tragica tra una giovane dottoressa araba, Najla, appartenente a una famiglia legata al potere, e Sherko, un giovane medico curdo. I due giovani si erano conosciuti a Roma, durante gli studi, e anni dopo si ritrovano nel loro Paese di origine, appartenenti a due fronti contrapposti.

Il loro legame si sviluppa in una società attraversata dalla violenza, nella quale l’appartenenza etnica, le convenzioni familiari e le logiche del potere si trasformano in ostacoli insormontabili alla libertà individuale.

Che cosa accade quando le identità diventano confini invalicabili? Quale spazio rimane per le scelte personali quando la violenza politica pretende di determinare il destino degli individui? E come può sopravvivere l’umanità quando l’odio e la paura si impongono sulla vita quotidiana?

“I fiori di Kirkuk” – si legge in una nota – ci ricorda che dietro ogni conflitto esistono vite singole, sogni e sentimenti che non possono essere cancellati dalle frontiere o dalle appartenenze.

La forza dell’opera di Kamkari risiede proprio nella capacità di raccontare la Storia attraverso le vite delle persone. La persecuzione non è soltanto uno scenario politico: entra nelle relazioni, condiziona le scelte, spezza i legami e mette alla prova la possibilità stessa di immaginare un futuro. La vicenda dei due protagonisti restituisce così una dimensione umana a tragedie che, nella cronaca quotidiana, rischiano di essere ridotte a numeri, strategie e schieramenti contrapposti.

Il Kurdistan iracheno, luogo in cui il film è stato girato, non è soltanto lo sfondo della narrazione. È parte integrante della sua identità cinematografica e del legame tra il racconto e la terra in cui prende forma. La scelta di ambientare e realizzare l’opera in quei luoghi conferisce alla storia una particolare intensità, riportando lo spettatore vicino agli spazi e alla memoria di una vicenda che appartiene alla storia della regione.

“Un contributo alla memoria collettiva – dicono i produttori italiani della FAR out FILMS – per riaffermare il valore del cinema come strumento di conoscenza, confronto e consapevolezza. Il cinema non può fermare una guerra, ma può aiutare a comprendere ciò che la guerra distrugge: le relazioni, la fiducia, la libertà e la possibilità di riconoscere nell’altro una persona, prima ancora che un’appartenenza”.