Roma, 24 nov. (askanews) – Si è conclusa a Roma l’undicesima edizione di “Uno Sguardo Raro – Rare Disease International Film Festival”, festival internazionale di cinema e narrazioni sociali dedicato ai temi delle malattie rare, della disabilità, della neurodivergenza e del disagio giovanile. La manifestazione, diretta da Claudia Crisafio, si è svolta dal 16 al 21 novembre, con la cerimonia di premiazione presso la sede dell’Anica, condotta da Marco Di Buono.

La serata si è aperta con la proiezione del cortometraggio fuori concorso “Labyrinth”, prodotto da Sobi e presentato da Donatella Decise, Global Director Patient Engagement and Patient Communications della società.

La giuria di qualità, presieduta da Gianmarco Tognazzi, era composta dalla casting director Adriana Sabbatini, dalla conduttrice Metis Di Meo, dalla giornalista Rai Isabella Schiavone, da Corrado Ferrari, dall’attore e acting coach Luigi Petrucci e dal regista Alessandro Capone. Tra le opere finaliste di quest’anno figuravano nove cortometraggi italiani e internazionali, otto documentari, dodici corti d’animazione, tre video e clip e cinque racconti brevi. Nel corso delle varie edizioni del festival sono state presentate 3.570 opere provenienti da oltre 120 Paesi.

La menzione speciale della giuria di qualità è andata agli attori Mirko Frezza e Ludovico Fremont per “Ti presento papà” di Tony Ersino. Emanuela Rimoldi e Davide Iachini si sono aggiudicati rispettivamente i premi come migliore attrice e migliore attore.

Il premio per la migliore regia è andato a Isabella Leoni per “Lascia andare”, mentre “Er zinale” di Fabio Vasco ha ottenuto i riconoscimenti per la migliore fotografia e il miglior cortometraggio italiano. Il premio per il miglior cortometraggio internazionale è stato assegnato a “Finding awesome”, i cui produttori, Swati Agarwal e Varun Mahajan, sono intervenuti da Londra.

La giuria USR UNIAMO – Federazione italiana malattie rare ha assegnato il premio speciale a Emanuele Marzani per “Il rumore di chi resta”, mentre la giuria USR School ha premiato “Spettro”, di cui Alessio e Adriano Saglio sono rispettivamente regista e protagonista.

Il premio per il miglior documentario è andato a “Sunday” di Giulio Tonincelli, quello per la migliore animazione a “Battito a quattro zampe” di Aldo Pacifici. Francesco Grande ha ottenuto il premio per la migliore Patient Advocacy con “Il piede di Achille”. “L’amore da Lia” di Andreana Balletti è stato premiato come miglior racconto breve, mentre il premio USR-Radio AIdel22 è andato al regista Lorenzo Vitrone.

Il festival è stato organizzato da Nove Produzioni, associazione culturale che da dieci anni promuove il cinema e l’arte come strumenti di incontro, inclusione e sensibilizzazione sociale, costruendo intorno alla manifestazione una rete di istituzioni, associazioni, artisti e professionisti impegnati a dare visibilità alle persone con malattie rare e disabilità e alle loro storie.

L’edizione 2026 di “Uno Sguardo Raro”, organizzata con Fabbrica Artistica, ha visto il sostegno di una rete di istituzioni e partner, tra cui Fondazione Telethon, UNIAMO Federazione italiana malattie rare, O.Ma.R. Osservatorio Malattie Rare, Alleanza Malattie Rare AMR, IISS Cine-TV Roberto Rossellini, Istituzione Sistema Biblioteche di Roma Capitale, Radio AIdel22 e Ability Channel, con il patrocinio di Roma Capitale, IFO-IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano, Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio e Comune di Grottaferrata. L’evento si è svolto con il contributo non condizionante di Sobi e il contributo di Banco BPM.