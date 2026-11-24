(Adnkronos) – L’Italia sta rispettando gli impegni presi con l’Unione europea per tenere sotto controllo la spesa pubblica. A confermarlo è il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, intervenuto durante una seduta del Parlamento europeo a Strasburgo. “Dieci Stati membri – afferma – sono attualmente soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi. Per questi Stati membri, abbiamo valutato il rispetto del percorso di spesa netta correttivo stabilito dal Consiglio, tenendo conto anche della flessibilità consentita daDombrovskislla clausola di salvaguardia nazionale. Sei Stati membri (Austria, Belgio, Francia, Italia, Polonia e Slovacchia) si sono dimostrati conformi”.

L’Italia “si prevede che corregga il suo deficit eccessivo nel 2026. E’ una buona notizia”, ha poi confermato il commissario.

Se il deficit/Pil dell’Italia per il 2026 si confermerà sotto il 3% e se le previsioni indicheranno che si manterrà sotto questa soglia anche per il 2027 e il 2028, al netto delle spese aggiuntive consentite dalla clausola nazionale di salvaguardia per la difesa e per l’energia, allora la Commissione Europea potrebbe decidere la prossima primavera di porre fine alla procedura per deficit eccessivo iniziata nel 2024 nei confronti del nostro Paese, spiega un alto funzionario Ue, confermando, con il pacchetto del semestre europeo annunciato oggi, quanto aveva detto Dombrovskis la settimana scorsa in occasione delle previsioni d’autunno, secondo le quali il deficit dell’Italia nel 2026 scenderà al 2,9% del Pil, dal 3,1% del 2025.