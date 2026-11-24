Roma, 24 nov. (askanews) – Basta che lo decida lo ‘zio Sam’ e imprese, singoli, entità come anche le Corti di giustizia, pur non essendo sotto sanzioni da parte dell’Unione Europea, si ritrovano senza conti correnti, carte di pagamento e servizi digitali. Tutte le operazioni, per i soggetti coinvolti nell’area euro, si bloccano. Ogni transazione: dall’acquisto di un caffè al mutuo di casa. Questo avviene, ironia della sorte, in una fase di crescente influenza dei partiti sovranisti nelle istituzioni europee.

E’ evidente il paradosso: malgrado le banche siano tenute, secondo il diritto dell’Unione europea, a congelare i conti esclusivamente delle persone e delle entità inserite nelle liste sanzionatorie dell’Ue o delle Nazioni Unite, la dipendenza dai circuiti finanziari statunitensi ‘lega le mani’ agli istituti.

E si svolgerà domani, a Strasburgo, una conferenza stampa dal titolo eloquente ‘Chi decide sul diritto ad avere un conto corrente in Europa? Proteggere cittadini, banche e istituzioni dalle sanzioni extraterritoriali’, per presentare l’appello di 54 eurodeputati (dalla sinistra ai socialisti, al centro di Renew).

Organizzata da Banca etica e The Good Lobby, in occasione della plenaria dell’europarlamento, per “adottare misure concrete e mirate per la protezione dell’Europa dalle sanzioni extraterritoriali”.

Proprio ieri, il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, si era soffermato sul fatto che “chi controlla l’accesso alle reti di pagamento dispone di una leva di influenza politica”, in un “mondo segnato da crescenti tensioni geopolitiche, sono diventate strumenti di potere”. Qualche tempo fa anche l’Eba, l’Autorità bancaria europea, segnalava che questa dipendenza “potrebbe amplificare l’impatto di shock geopolitici e interruzioni operative”.

La ‘sveglia’ sulla dipendenza dai circuiti finanziari degli Stati Uniti, come Visa-Mastercard-American Express, è arrivata con estremo ritardo. Ed è ‘suonata’ con la battaglia di Donald Trump al sostegno incondizionato al governo di Israele e contro il comunismo con una ‘sentenza’ lanciata contro gli ‘Antifa’ inseriti nella black list delle organizzazioni terroristiche.

Sotto ‘attacco’ sono finiti tredici giudici e funzionari della Corte penale internazionale colpevoli per Trump di aver spiccato un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro Aluf Yoav Gallant. Colpita la relatrice speciale dell’Onu Francesca Albanese ma anche la piattaforma Autistici/Inventati, un fornitore italiano di servizi digitali per la società civile, “infrastruttura libera, riservata, autonoma e soprattutto partigiana”, come si descriveva. Lo scorso 9 ottobre è stata la volta della Corte penale internazionale come istituzione, definita da Trump, al recente vertice di Shenzhen con Xi e Putin, “fuori controllo”.

Banca Etica, presso cui Autistici/Inventati avevano il loro conto corrente, dopo aver fatto gli approfondimenti del caso, non ha avuto scelta di fronte al rischio di “sanzioni secondarie” che avrebbero messo “a repentaglio l’operatività degli altri 130mila clienti e soci dell’Istituto”. Contestualmente, iniziava un pressing nei confronti di governo, parlamento e istituzioni europee, per individuare soluzioni e uscire dalla ‘trappola’. Tra le iniziative messe in campo, Banca Etica, insieme alla Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative (Febea), ha scritto anche alla Commissione europea.

Nel frattempo, Autistici/Inventati aveva avvertito i suoi utenti dell’imminente chiusura: “La rete non è terrorismo. Autistici.org era un’infrastruttura del dissenso” ma “la concreta possibilità di poter essere la causa di conseguenze penali o finanziarie per qualcuno che ci è vicino, o che anche solo interagisce con noi – si leggeva in una nota – non ci permette altre scelte” perché “per noi restare umani non è un semplice slogan”.

Poi un’ordinanza del tribunale di Pisa, del 20 novembre scorso, ha disposto, sulla base della legge italiana, il ripristino dell’operatività del conto corrente dell’associazione ma potrebbe essere arrivata fuori tempo massimo per Autistici/Indipendenti, vista la decisione già assunta di chiudere la piattaforma. Per l’associazione la ‘partita’ sembra averla vinta l’America di Trump, ciò nonostante “rappresenta un passaggio importante” per altri casi che dovessero verificarsi.

Nel corso della conferenza stampa di domani a Strasburgo verranno illustrate le altre proposte avanzate nella missiva degli europarlamentari. Tra queste: “il rafforzamento del cosiddetto Statuto di Blocco, l’avvio di un dialogo strutturato con i Paesi terzi interessati e la garanzia della continuità dei servizi bancari essenziali, con misure di tutela per gli intermediari europei che non interrompono i rapporti con soggetti ingiustamente presi di mira, nel pieno rispetto delle norme Ue in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo”.