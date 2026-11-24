(Adnkronos) – Francesca Pinochi, giornalista e assessora al Comune di Montaione (Firenze), è morta all’età di 54 anni dopo una lunga malattia. Il funerale si svolgerà mercoledì 25 novembre, alle ore 15 nella Collegiata di Sant’Andrea a Empoli (Firenze).

“E’ stata una donna e una professionista empatica, piena di idee e di entusiasmo, con rare doti umane e professionali, che ha affrontato l’ultimo periodo della sua vita con grande coraggio e dignità”. Così la ricordano il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana, che partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa della collega.

Francesca Pinochi iniziò la carriera nel mondo della televisione, in particolare ad Antenna 5, e poi aveva diversificato la sua attività lavorando come addetta stampa per aziende e vari enti tra cui il Comune di San Miniato e il Comune di Capraia e Limite. Le sue competenze erano vaste, dal turismo al marketing territoriale, per questo aveva ricevuto incarichi anche dalla Regione Toscana. Aveva seguito progetti legati all’arte ed era specializzata nel settore enogastronomico. Tra gli incarichi più prestigiosi quello alla Fondazione Ente nazionale Giovanni Boccaccio. Era stata assessora al Comune di Certaldo e da poco aveva avuto la delega alla cultura, comunicazione e partecipazione al Comune di Montaione. A piangerla anche il mondo del volontariato, era presidente del Gruppo Frates di Empoli.