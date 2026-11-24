Roma, 24 nov. (askanews) – “Detassazione degli investimenti delle casse di previdenza con un vincolo ad orientare le risorse verso l’economia reale che crea occupazione”. È la proposta con cui Massimo Gargano, neo eletto presidente della Fondazione Enpaia, ha aperto il Forum “Economia e Società” alla Borsa di Milano.

Per Gargano “la gestione dell’acqua, la tutela del territorio e la competitività delle filiere agroalimentari rappresentano una parte essenziale della sicurezza nazionale”. Su questo terreno, ha aggiunto, Enpaia “può offrire un contributo importante, affiancando alla funzione previdenziale una crescente capacità di investimento nell’economia reale e nelle grandi trasformazioni del sistema agricolo”.

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha ricordato che l’Italia è per il secondo anno consecutivo la prima economia agricola europea per valore aggiunto e ha sottolineato la leadership italiana nella qualità dell’agroalimentare, settore su cui Enpaia punta con i suoi investimenti.

Il tema dell’acqua è tornato nell’intervento del Nobel per la Chimica Omar M. Yaghi, che ha sviluppato un sistema per ricavare acqua potabile dall’atmosfera già operativo con Atoco. “Quando le comunità non dispongono di un accesso affidabile all’acqua pulita – ha detto – spesso ne conseguono instabilità economica, migrazioni e tensioni politiche”.

Il presidente di Leonardo, Francesco Macrì, ha invitato a “concentrare gli investimenti nei settori in cui possediamo competenze distintive”. L’industria della difesa e della sicurezza, ha aggiunto, “rappresenta una leva strategica per l’autonomia del Paese e per la crescita economica, grazie alla capacità di generare innovazione, rafforzare le filiere e creare occupazione qualificata”.

Nel dibattito sull’agroalimentare, il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, ha chiesto di “cambiare la regola dell’origine nel Codice doganale europeo cancellando l’inganno

dell’ultima trasformazione sostanziale che consente di far

passare per italiani prodotti che non lo sono”.

La segretaria generale della Uila, Enrica Mammucari, ha richiamato il ruolo del lavoro, che “rappresenta la prima infrastruttura dell’agricoltura italiana ed europea”.

A chiudere il Forum è stato il direttore generale di Enpaia, Roberto Diacetti, che ha indicato tra le priorità quelle di

“orientare il risparmio di lungo periodo verso investimenti che generino valore reale, rafforzare la base industriale e tecnologica e proteggere la terra e l’acqua, che sono la prima infrastruttura del Paese”.