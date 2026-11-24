Milano, 24 nov. (askanews) – Venerdì 27 novembre esce su tutte le piattaforme digitali “breaking my heart”, il nuovo singolo del producer e dj romano Danny Eviza, realizzato in collaborazione con la voce di imallryt e pubblicato da Gahara Records. Il brano segna una nuova tappa nel percorso del produttore capitolino, in un progetto che intreccia musica elettronica di ricerca, sfumature UK garage e sound internazionale.

Più che una semplice produzione da club, “breaking my heart” assume i contorni di un racconto sonoro in cui l’attenzione per il dettaglio tecnico e l’impatto emotivo procedono insieme. Dietro il progetto artistico di Danny Eviza c’è Emanuele D’Onofrio, musicista e producer che ha costruito nel tempo una cifra stilistica riconoscibile, fondata sulla cura maniacale dei suoni e sulla capacità di far dialogare il ritmo con una dimensione più intima e immersiva.

Questa ricerca non riguarda soltanto la struttura ritmica, ma attraversa l’intero linguaggio del brano.

A dare ulteriore profondità al brano è l’incontro con la vocalità espressiva e intensa di imallryt, pseudonimo di James David Oliver. La sua interpretazione si inserisce con naturalezza nelle trame sonore costruite dal producer romano, dando vita a un equilibrio tra groove serrati, texture calde e apertura melodica che valorizza le diverse sfumature della garage inglese riletta in chiave contemporanea.

Il singolo consolida la traiettoria internazionale dell’artista, arricchendo un catalogo discografico che negli ultimi anni ha visto collaborazioni di rilievo con etichette e artisti di primo piano nel panorama elettronico europeo.